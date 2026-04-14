الاحتلال يعترف بمقتل جندي وإصابة آخرين جنوبي لبنان

اعرتف جيش الاحتلال، صباح يوم الثلاثاء، بمقتل أحد جنوده وإصابة 3 آخرين في انقلاب آلية كانوا يستقلونها في جنوب لبنان أثناء السير.

وأوضحت وسائل إعلام عبرية أن الجندي القتيل من رتبة رقيب في صفوف الاحتياط، ويدعى أيال أوريئيل بيانكو، وهو سائق مركبة إطفاء، في فرقة "باراك" (188).

كما لفتت إلى إصابة 3 جنود في الحادثة عينها.

وذكر الإعلام العبري أن 154 ضابطًا وجنديًا أُصيبوا في معارك جنوب لبنان منذ الخميس الماضي، منهم 34 بجروح خطيرة و78 حالة إصابة متوسطة، فيما ارتفع عدد المصابين منذ تجدد العمليات البرية في جنوب لبنان مطلع مارس الماضي إلى 565 ضابطًا وجنديًا.

المصدر / فلسطين أون لاين