كنيسة اللاتين بالقدس: تشبه ترامب بالمسيح "تبجح لا يصدر من عاقل"

متابعة/ فلسطين أون لاين

انتقد النائب البطريركي للاتين في القدس، المطران وليام الشوملي، قيام الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتشبيه نفسه بالسيد المسيح.

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي على حسابه على موقع التواصل تروث سوشيال، والتي بدا فيها مرتديًا أشبه بالمسيح عيسى بن مريم، وذلك بعد فترة وجيزة من هجومه على بابا الفاتيكان.

وظهر ترامب فى الصورة مرتيدًا زى أشبه بيسوع، يضع يده رأس على أحد المرضى، وفى اليد الأخرى يخرج من يده نور.



وقال الشوملي إن ما يجري من عدوان على إيران "يتعارض مع تعاليم المسيحية"، مضيفًا أن السيد المسيح يمثل قيم التواضع والخدمة وبذل الذات، "وليس التسلط أو فرض الهيمنة أو إقصاء الآخرين".

واعتبر أن ما قام به ترامب "نوع من الاستعراض والتضخيم للذات ومحاولة الظهور بصورة استثنائية"، مؤكدًا أن هذا السلوك "غير مقبول ومرفوض أخلاقيًا ودينيًا".

وأضاف أن الإشكال لا يقتصر على فكرة التشبّه بالمسيح، بل على الأسلوب الذي تم به ذلك، والذي وصفه بأنه "إساءة مباشرة"، مشددًا على أن "أي شخص عاقل لا يمكن أن يتقبله".

وأكد الشوملي أن هذا السلوك يتناقض مع جوهر القيم المسيحية، ولا سيما مبدأ "محبة القريب"، مشيرًا إلى أن ترامب، رغم إعلانه الانتماء للمسيحية، "لا يعكس هذه المبادئ في مواقفه".

وكان ترامب قد شن هجومًا حادًا على بابا الفاتيكان، البابا لاون الرابع عشر، منتقدًا موقفه من الحرب الأمريكية على إيران، وقال إنه مروع فى السياسة الخارجية.

المصدر / وكالات