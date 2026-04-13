ما قصة الصورة الأخيرة التي نشرها دونالد ترامب خلال مهاجمته البابا لاوون الرابع عشر؟

هاجم الرئيس الأميركي دونالد ترامب البابا لاوون الرابع عشر، واصفاً إياه بالـ"ضعيف في التعامل مع الجريمة وفظيع في السياسة الخارجية".

وقال ترامب إن لاوون الرابع عشر يتحدث عن "الخوف" من إدارة ترامب دون أن يذكر ما وصفه بالخوف الذي عاشته الكنيسة الكاثوليكية وسائر المؤسسات المسيحية خلال فترة تفشي فيروس كورونا.

وأضاف، "على ليو أن يجمع شتات نفسه كبابا"، ثم قال للصحفيين في وقت لاحق إنه ليس "من كبار المعجبين" بالبابا، مشيرًا إلى أنه لا يريد بابا يعتقد أنه من المقبول امتلاك إيران سلاحاً نووياً، أو يعترض على عمليات أميركية ضد فنزويلا.

كما انتقد ترامب، البابا لاوون الرابع عشر، بسبب مواقفه من السياسة الأميركية، قائلاً إنه لا يريد بابا ينتقد رئيس الولايات المتحدة أثناء تنفيذ ما قال إنه "التفويض الذي انتُخب من أجله"، ومشيراً إلى ما وصفه بتراجع مستويات الجريمة وتحقيق أداء اقتصادي قياسي في سوق الأسهم.

وتابع ترامب أن البابا "يجب أن يكون ممتناً" لوجوده في المنصب، معتبراً أن انتخابه كان "مفاجئاً" ولم يكن مدرجاً على أي قوائم تقليدية، وأن ذلك تم لأنه أميركي ولأسباب تتعلق بالتعامل مع الإدارة الأميركية.

وأضاف قائلًا "لو لم أكن في البيت الأبيض، لما كان لاوون في الفاتيكان".

ونشر ترامب صورة على منصة "تروث سوشيال" صورة له على هيئة المسيح وهو يشفي المرضى ما أثار غضبا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي.

وفي وقت سابق، وجه البابا ليو انتقادات صريحة للحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران التي بدأت في 28 فبراير.

كما وصف البابا تهديد ترامب هذا الشهر بتدمير الحضارة الإيرانية بأنه "غير مقبول". ودعا إلى "تفكير عميق" حول الطريقة التي يعامل بها المهاجرون في الولايات المتحدة في ظل إدارة ترامب.

وخلال عظة للحشد في ساحة القديس بطرس عقب صلاة ريجينا كويلي، قال البابا: "أنا أقرب من أي وقت مضى في هذه الأيام من الحزن والخوف والأمل، إلى الشعب اللبناني الحبيب".



