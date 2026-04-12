نعيم: آلة القتل الإسرائيليَّة لم تتوقَّف رغم مرور 6 أشهر على اتفاق غزَّة

نعيم: آلة القتل الإسرائيليَّة لم تتوقَّف رغم مرور 6 أشهر على اتفاق غزَّة

12 ابريل 2026 . الساعة 18:48 بتوقيت القدس
متابعة/ فلسطين أون لاين

قال باسم نعيم عضو المكتب السياسي لحركة حماس، يوم الأحد، إن ستة أشهر مرت على توقيع اتفاق وقف الحرب على غزة، لكن الواقع على الأرض يكشف عن انتهاك صارخ لكل التعهدات، واستمرار العدوان بشكل مباشر وغير مباشر.

وأوضح نعيم، في تقرير حول خروقات الاحتلال بغزة، أن نحو 750 فلسطينيًا استشهدوا، وأُصيب أكثر من 2090 مواطنًا، معظمهم من الأطفال والنساء، في مشهد يؤكد أن آلة القتل لم تتوقف.

طالع المزيد: مركز حقوقي: خروقات إسرائيلية ممنهجة أفقدت اتفاق غزة مضمونه

وأشار إلى أن قطاع غزة يعيش كارثة إنسانية متفاقمة، في ظل إغلاق المعابر ومنع إدخال الاحتياجات الأساسية، ما يفاقم معاناة المدنيين بشكل غير مسبوق.

 وأكد نعيم، أن ما يجري هو استمرار لسياسات التدمير الممنهج، في تحدٍ واضح لكل الاتفاقات والمواثيق الدولية، واستخفاف بحياة الفلسطينيين.

  • وفيما ما يلي أبرز خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة لليوم الـ 182:

