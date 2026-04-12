تشعر بإرهاق يمنعك من الرياضة؟ خبراء يقدمون خطوات عملية لاستعادة النشاط

يعاني كثيرون من الإرهاق اليومي نتيجة ضغوط العمل ومسؤوليات الحياة، ما يجعل ممارسة الرياضة أمراً صعباً رغم أهميتها للصحة. ويؤكد خبراء أن استعادة الطاقة لا تتطلب حلولاً معقدة، بل تبدأ بخطوات بسيطة يمكن دمجها في الروتين اليومي.

ويشير مختصون في فسيولوجيا التمارين إلى أن اختيار نشاط رياضي ممتع يعد الخطوة الأولى للحفاظ على الاستمرارية، إذ إن الحافز الشخصي يلعب دوراً أساسياً في تعزيز الطاقة والالتزام.

النوم أولاً

يشدد الخبراء على أهمية تحسين جودة النوم، من خلال الالتزام بمواعيد ثابتة للنوم والاستيقاظ، وتقليل استخدام الشاشات قبل النوم، وتهيئة بيئة مريحة داخل غرفة النوم. ويوصى بأن يحصل البالغون على 7 إلى 9 ساعات من النوم يومياً، مع مراجعة الطبيب في حال استمرار الشعور بالتعب.

التغذية قبل التمرين

يمكن لوجبة خفيفة غنية بالكربوهيدرات قبل التمرين بساعة أن تعزز الطاقة، مثل الفواكه أو الخبز. كما قد يساعد الكافيين بجرعات معتدلة على تحسين الأداء، بشرط عدم تناوله في وقت متأخر من اليوم لتجنب تأثيره على النوم.

قيلولة قصيرة قد تصنع الفرق

تشير دراسات إلى أن قيلولة تتراوح بين 30 و90 دقيقة قد تحسن النشاط البدني، على أن تكون في وقت مبكر من اليوم لتفادي اضطراب النوم الليلي.

غيّر الروتين وحفّز نفسك

ينصح الخبراء بممارسة الرياضة مع الأصدقاء أو ضمن مجموعات، أو تغيير مكان التمرين إلى أماكن مفتوحة، لما لذلك من أثر إيجابي على الحالة النفسية ومستويات النشاط. كما أن التعرض لأشعة الشمس صباحاً يساعد في تنظيم الساعة البيولوجية وزيادة اليقظة.

لا تُهمل التعافي

يؤكد مختصون ضرورة منح الجسم وقتاً كافياً للتعافي بين التمارين، خاصة بعد الأنشطة الشاقة، لتجنب الإرهاق والإصابات.

سعرات كافية… طاقة أفضل

يعد نقص السعرات الحرارية من أبرز أسباب التعب، إذ يحتاج الجسم إلى طاقة كافية لأداء التمارين. ويوصى بمراقبة النظام الغذائي والتأكد من تلبية احتياجات الجسم اليومية.

الدافع النفسي مهم

أخيراً، ينصح الخبراء بتجنب جلد الذات عند الشعور بالتعب، والتركيز على الفوائد الإيجابية للرياضة. كما أن تقبّل عدم الرغبة أحياناً في التمرين قد يساعد على الاستمرار بدلاً من الانقطاع التام.

إن الالتزام بعادات صحية متوازنة، تشمل النوم الجيد والتغذية السليمة والتحفيز النفسي، كفيل بمساعدتك على استعادة طاقتك والعودة إلى ممارسة الرياضة بانتظام.

المصدر / واشنطن بوست