الاحتلال يمنع شق طريق ويصادر جرافتين في دير غسانة

صادرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، السبت، جرافتين أثناء قيامهما بشق طريق زراعي في بلدة دير غسانة شمال غربي مدينة رام الله.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة "المجدوب" غربي دير غسانة، ومنعت المواطنين من شق طريق زراعي.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال استولت على الجرافتين، واقتادتهما إلى جهة غير معلومة.

وتتعرض المشاريع الخدمية والبنى التحتية الفلسطينية، خصوصًا في المناطق المصنفة "ج"، لاعتداءات تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي، بذريعة عدم الترخيص، رغم تنفيذ هذه المشاريع من قبل جهات رسمية فلسطينية وبتمويل محلي أو دولي.

المصدر / فلسطين أون لاين