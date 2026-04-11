خرج يبحث عن الماء فعاد بجراحٍ لا تندمل.. عبد الرازق العطار ينتظر رحلة علاج تنقذه

واشنطن ترفض الضم وتلتزم الصمت حيال دعوات التوسع الاستيطاني

هاريس تهاجم ترامب وتصفه بـ"زعيم المافيا"

جيش الاحتلال يعترف بإصابات جنديين في اشتباكات مع حزب الله

وصول قوة عسكرية باكستانية إلى السعودية ضمن اتفاقية الدفاع المشترك

قوات الاحتلال تتوغل في درعا والقنيطرة وتعتقل 3 سوريين

في خطوة تاريخية.. ليبيا تعتمد أول ميزانية موحدة منذ 13 عاماً

ميتا تشعل المنافسة مجددا بنموذج الذكاء الاصطناعي "ميوز سبارك"

الاحتلال يجبر أشقاء على هدم منازلهم الثلاثة في القدس ويشرّد 25 فردًا

الصحة بغزَّة: الادعاءات المتداولة حول "سفر المرضى" انسجامٌ مرفوض مع رواية الاحتلال

11 ابريل 2026 . الساعة 15:35 بتوقيت القدس
سلطات الاحتلال صادقت خلال العامين الماضيين على العديد من خطط التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، السبت، أن الرئيس دونالد ترامب لا يدعم توجهات حكومة الاحتلال لضم الضفة الغربية، في موقف يأتي على وقع تصاعد التصريحات الإسرائيلية الداعية إلى توسيع حدود "إسرائيل".

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن الخارجية الأمريكية ردها على استفسار بشأن تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، مؤكدة أن ترامب "لا يدعم ضم إسرائيل للضفة الغربية"، دون التطرق بشكل مباشر إلى بقية التصريحات التي تضمنت دعوات لتوسيع الحدود نحو مناطق في غزة ولبنان وسوريا.

وكان سموتريتش قد دعا، خلال افتتاح مستوطنة "معوز تسور"، إلى ما وصفه بـ"بند سياسي" يهدف إلى توسيع حدود "إسرائيل"، لتشمل قطاع غزة، ونهر الليطاني في جنوب لبنان، إلى جانب مناطق في سوريا، من بينها جبل الشيخ والمنطقة العازلة.

وفي السياق ذاته، شدد وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس، في رسالة مصورة، على أهمية الاستيطان في الضفة الغربية، معتبرًا أنه "يعزز الأمن" ويرسّخ الارتباط بالأرض، وفق تعبيره.

ويأتي الموقف الأمريكي في ظل تباين واضح بين واشنطن وبعض أركان حكومة الاحتلال بشأن مستقبل الأراضي الفلسطينية، وسط مخاوف من تداعيات أي خطوات أحادية على الاستقرار الإقليمي.

المصدر / فلسطين أون لاين
متعلقات

