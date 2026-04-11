واشنطن ترفض الضم وتلتزم الصمت حيال دعوات التوسع الاستيطاني

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، السبت، أن الرئيس دونالد ترامب لا يدعم توجهات حكومة الاحتلال لضم الضفة الغربية، في موقف يأتي على وقع تصاعد التصريحات الإسرائيلية الداعية إلى توسيع حدود "إسرائيل".

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن الخارجية الأمريكية ردها على استفسار بشأن تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، مؤكدة أن ترامب "لا يدعم ضم إسرائيل للضفة الغربية"، دون التطرق بشكل مباشر إلى بقية التصريحات التي تضمنت دعوات لتوسيع الحدود نحو مناطق في غزة ولبنان وسوريا.

وكان سموتريتش قد دعا، خلال افتتاح مستوطنة "معوز تسور"، إلى ما وصفه بـ"بند سياسي" يهدف إلى توسيع حدود "إسرائيل"، لتشمل قطاع غزة، ونهر الليطاني في جنوب لبنان، إلى جانب مناطق في سوريا، من بينها جبل الشيخ والمنطقة العازلة.

وفي السياق ذاته، شدد وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس، في رسالة مصورة، على أهمية الاستيطان في الضفة الغربية، معتبرًا أنه "يعزز الأمن" ويرسّخ الارتباط بالأرض، وفق تعبيره.

ويأتي الموقف الأمريكي في ظل تباين واضح بين واشنطن وبعض أركان حكومة الاحتلال بشأن مستقبل الأراضي الفلسطينية، وسط مخاوف من تداعيات أي خطوات أحادية على الاستقرار الإقليمي.

