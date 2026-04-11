الطفل الخديج "مالك غبن".. عامان ونصف من الغياب تكشف إصابته بطيف التوحد

هيئة الهجرة الأمريكية تُقر ترحيل الناشط الفلسطيني محمود خليل

أزمة قطع الغيار تدفع قطاع النقل والإسعاف في غزة نحو الانهيار

انتهاكاتٌ تحصد أرواحًا جديدة.. 6 شهداء بنيران الاحتلال وسط قطاع غزة

صحفية أمريكية: العالم يرى "إسرائيل" على حقيقتها ولم تعد الدعاية تنفع بتلميعه

ألمانيا تحظر تظاهرة مؤيدة لفلسطين أمام سجن نازي

نشطاء يتهمون ميلادينوف بتضليل الحقائق وخدمة الاحتلال

تحقيق لـ "الجزيرة": خسائر مليارية واستهداف استراتيجي لقطر إثر الهجمات الإيرانية

لبنان: شهداء في الجنوب وحزب الله يقصف مستوطنات الشمال وتجمعًا للاحتلال

الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات في الضفة الغربية

11 ابريل 2026 . الساعة 10:42 بتوقيت القدس
...
الناشط الفلسطيني محمود خليل،

أصدرت هيئة الاستئناف في قضايا الهجرة (BIA) قرارًا نهائيًا بترحيل الناشط الفلسطيني محمود خليل، بعد رفض طلبه إسقاط قضية الترحيل، وفق ما أفاد محاموه، الذين اعتبروا القرار ذا دوافع سياسية.

وقال خليل إنه لم يرتكب أي جريمة، معتبرًا أن ملاحقته جاءت بسبب مواقفه ضد “الإبادة في فلسطين”، وأن الإدارة الأمريكية تستخدم نظام الهجرة لمعاقبته. ورغم القرار، لا يمكن احتجازه أو ترحيله حاليًا بسبب دعوى منفصلة رفعها أمام محكمة فدرالية.

وكان خليل، أحد أبرز قادة الاعتصامات المتضامنة مع في جامعة كولومبيا عام 2024، قد اعتُقل العام الماضي بتهمة تهديد السياسة الخارجية الأمريكية ووجود صلات مزعومة بجماعات مصنفة إرهابية، قبل أن يُفرج عنه لاحقًا.

واستند قرار الترحيل إلى تقييم وزير الخارجية ماركو روبيو، بينما أشار محاموه إلى أن محكمة فدرالية رأت أن هذا الأساس قد يكون غير دستوري. وأكد فريق الدفاع عزمه مواصلة الطعن، معتبرًا أن القضية تمثل استهدافًا لحرية التعبير.

المصدر / فلسطين أون لاين
متعلقات

الأكثر قراءة