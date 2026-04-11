لا يزال الاحتلال يمعن في خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر القصف الجوي والمدفعي والاستهدافات المباشرة مخلفًا مئات الشهداء وآلاف الجرحى، فيما دعت "حماس" الدول الضامنة للاتفاق بإدانة مواصلة الاحتلال التنكّر لمسار الاتفاق والانتهاكات الصارخة لبنوده، والتهرّب من التزاماته بموجبه، وضرورة العمل الجاد على إلزام حكومة الاحتلال بتنفيذه كاملاً.

واستهدفت طائرات الاحتلال المسيّرة، خيمة في منطقة المشاعلة جنوب مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، ما أسفر عن ارتقاء شهيد وتسجيل عدة إصابات في صفوف المدنيين.

وأصيب طفل في قدمه، خلال إطلاق آليات الاحتلال العسكرية النار تجاه المواطنين المدنيين شرقي مخيم البريج للاجئين والنازحين، وسط القطاع.

واستشهد 7 مواطنين وأصيب آخرون، فجر يوم السبت، بقصف طيران الاحتلال مجموعة من المواطنين في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر صحفية بأن الشهداء هم: محمد علي عبد الهادي، علي سامي الشقرة، محمد إبراهيم المقوسي، موسى محمد صالح، الصحفي محمد فؤاد السيد، سليم جمال المغاري، جهاد محمد صالحة ومحمد علي المبحوح.

واستشهد طفل متأثرًا بجراح أصيب بها قبل عدة شهور إثر قصف الاحتلال مجموعة من المواطنين، وسط قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية إن آليات الاحتلال أطلقت نيرانها بشكل مكثف تجاه مناطق شرقي مخيم البريج.

وواصل طيران الاحتلال المروحي إطلاق النار بشكل مكثف تجاه مناطق شرقي مدينة غزة، بالتزامن مع عملية نسف شرقي المدينة.

وأصيب ثلاثة مواطنين جراء إلقاء طيران الاحتلال المسير قنبلة على خيمة نازحين في حي الرقب الغربي ببلدة بني سهيلا شرقي مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة.

وأشارت وزارة الصحة بغزة، يوم السبت، إلى أنه منذ إعلان وقف إطلاق النار، بلغ عدد الشهداء 749 شهيدًا، فيما وصل عدد الإصابات إلى 2,082 إصابة، بينما بلغ إجمالي حالات الانتشال 759 شهيدًا.

وأعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الجماعية إلى 72,328 شهيدًا، و 172,184 إصابة، منذ 7 أكتوبر 2023، مشيرة إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

