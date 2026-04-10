نتنياهو يتقدم بطلب تأجيل جلسات محاكمته بتهم الفساد

10 ابريل 2026 . الساعة 19:44 بتوقيت القدس
محاكمة نتنياهو بقضايا فساد تتم بصورة أسبوعية
متابعة/ فلسطين أون لاين

طلب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، الجمعة، تأجيل جلسات محاكمته بتهم الفساد لمدة أسبوعين على الأقل، لـ"أسباب أمنية وسياسية سرية"، وفق ما أعلنته هيئة البث العبرية.

وفي وقت سابق، قررت المحكمة أن تستأنف جلسات محاكمة نتنياهو الأحد، بعد توقفها بسبب العدوان الإسرائيلي الأمريكي على إيران الذي بدأ في 28 فبراير/ شباط الماضي، قبل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار الأربعاء.

ويواجه نتنياهو اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة في 3 ملفات فساد معروفة بالملفات "1000" و"2000" و"4000"، وقُدم ضده لائحة اتهام متعلقة بها نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.

ويتعلق "الملف 1000" بحصول نتنياهو وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال أثرياء، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لتلك الشخصيات في مجالات مختلفة.

كما يُتهم في "الملف 2000" بالتفاوض مع أرنون موزيس، ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية الخاصة، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية.

فيما تتعلق الاتهامات في "الملف 4000" بتقديم تسهيلات للمالك السابق لموقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي شاؤول إلوفيتش، الذي كان أيضا مسؤولا في شركة "بيزك" للاتصالات، مقابل تغطية إعلامية إيجابية.

 

