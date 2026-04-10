مشروع قانون إيراني للسيطرة على "هرمز".. وهذه أبرز بنوده

فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

10 ابريل 2026 . الساعة 17:12 بتوقيت القدس
مشروع قانون إيراني جديد للسيطرة على "هرمز".. وهذه أبرز بنوده
متابعة/ فلسطين أون لاين

أعدّ البرلمان الإيراني مشروع قانون للسيطرة على مضيق هرمز ينص على "الحظر الدائم" لعبور ناقلات النفط المرتبطة بالولايات المتحدة و"إسرائيل".

وقال رئيس لجنة الإعمار في البرلمان الإيراني محمد رضا رضائي كوجي لوكالة "فارس" الإيرانية إن مشروع "الإجراء الاستراتيجي لضمان الأمن والتقدم المستدام" في مضيق هرمز والخليج سيحدث "تغييرات جوهرية في حركة السفن والعائدات الناتجة عنها".

وأضاف أنه يتوقع أن "يُقر المشروع بأغلبية ساحقة من النواب ويتم إبلاغه للتنفيذ، مشيرًا إلى أنه من المقرر طرح المشروع للتصويت خلال الأسبوع المقبل.

ومن جهته، أكد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية البرلمانية، إبراهيم عزيزي، اليوم الجمعة، في تصريح للتلفزيون الإيراني، أن بلاده ستفرض نظام سيطرة جديداً على مضيق هرمز، مضيفاً أنه بعد تمرير قانون في البرلمان بهذا الخصوص سيخضع المضيق لـ"سيطرة شاملة" للقوات الإيرانية المسلحة.

وبحسب رئيس لجنة الإعمار في البرلمان الإيراني، يتضمن المشروع خمسة محاور رئيسية، هي:

  • حظر عبور السفن المعادية: منع عبور أي ناقلة نفط مملوكة أو مرتبطة بالولايات المتحدة أو إسرائيل عبر مضيق هرمز بشكل دائم.
  • فرض رسوم عبور وإرشاد: استيفاء رسوم مقابل خدمات توجيه وإرشاد وتأمين سلامة السفن العابرة في هذا الممر المائي الدولي.
  • دعم العملة الوطنية: إلزام السفن الأجنبية بدفع جميع الرسوم الخاصة بخدمات الإرشاد والتوجيه بالريال الإيراني حصراً.
  • إلزام استخدام اسم "الخليج الفارسي" حيث يشترط استخدام هذا الاسم في المراسلات والوثائق والاتصالات اللاسلكية لجميع السفن العابرة.
  • آلية توزيع الإيرادات: يتم تخصيص 30% من العائدات لتعزيز القدرات العسكرية وحفظ أمن المنطقة، و70% لتحسين معيشة المواطنين.

 

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة