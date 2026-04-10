اليونيسيف: 600 طفل بين شهيد وجريح منذ بدء العدوان على لبنان

10 ابريل 2026 . الساعة 16:57 بتوقيت القدس
اليونيسيف: 600 طفل بين قتيل وجريح في لبنان منذ الثاني من آذار
متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت منظمة "اليونيسيف"، اليوم الجمعة، عن استشهاد 33 طفلاً وإصابة 153 آخرين، في الغارات الجوية الإسرائيلية الأربعاء الماضي التي استهدفت جنوبي بيروت والضاحية الجنوبية، في هجوم وصف بالأعنف منذ بدء العدوان على لبنان.

وذكرت اليونيسيف في بيان، أن "هذا التصعيد الدموي يضاف إلى حصيلة صادمة، إذ بلغ عدد الأطفال بين شهيد وجريح في لبنان نحو 600 طفل منذ تجدّد الاشتباكات في 2 آذار"، مؤكدةً أن تصاعد الأعمال العدائية في لبنان لا يزال يُوقع آثاراً مدمّرة ولا إنسانية على الأطفال.

وأضاف البيان: "في خضمّ هذا العنف، تتلقى اليونيسيف تقارير عن انتشال أطفال من تحت الأنقاض، فيما لا يزال آخرون في عداد المفقودين ومنفصلين عن عائلاتهم. ويعاني كثير منهم من صدمات نفسية عميقة بعد فقدان أحبّائهم ومنازلهم وكل إحساس بالأمان".

وأوضح أن أكثر من مليون شخص أُجبروا على النزوح في مختلف أنحاء البلاد، من بينهم ما يُقدّر بنحو 390 ألف طفل، نزح العديد منهم للمرة الثانية أو الثالثة، بل وحتى الرابعة.

 

#لبنان #العدوان الإسرائيلي #بيروت #اليونيسيف #جنوبي لبنان

