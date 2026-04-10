لبنان: مجزرة داميّة بحق عناصر الأمن بالنبطية وحزب الله يدكُّ أهداف إسرائيلية

يواصل الاحتلال الإسرائيلي، عدوانه على لبنان الذي بدأ منذ 2 مارس/ آذار الماضي، رغم إعلان اتفاق وقف إطلاق النَّار، فيما أعلن حزب الله استهداف مجاهديه مستوطنات للاحتلال ردًّا على خرقه للاتفاق.

أعلنت منظمة "اليونيسيف"، اليوم الجمعة، عن استشهاد 33 طفلاً وإصابة 153 آخرين، في الغارات الجوية الإسرائيلية الأربعاء الماضي التي استهدفت جنوبي بيروت والضاحية الجنوبية، في هجوم وصف بالأعنف منذ بدء العدوان على لبنان.

وذكرت اليونيسيف في بيان، أن "هذا التصعيد الدموي يضاف إلى حصيلة صادمة، إذ بلغ عدد الأطفال بين شهيد وجريح في لبنان نحو 600 طفل منذ تجدّد الاشتباكات في 2 آذار"، مؤكدةً أن تصاعد الأعمال العدائية في لبنان لا يزال يُوقع آثاراً مدمّرة ولا إنسانية على الأطفال.

كما أفادت وزارة الصحة اللبنانية، يوم الجمعة، بارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على البلاد منذ 2 مارس الماضي إلى 1953.وقالت الصحة اللبنانية إن عدد المصابين جراء العدوان الإسرائيلي ارتفع إلى 6303 منذ 2 مارس.

العدوان على لبنان

وشهدت مدينة النبطية فاجعة أمنية، حيث استشهد 13 عنصراً من جهاز أمن الدولة اللبناني في غارة إسرائيلية استهدفت محيط السراي الحكومي.

وذكرت الرئاسة اللبنانية أن القصف طال مكتب أمن الدولة بشكل مباشر، مما أدى إلى تدمير المبنى بالكامل وسقوط هذا العدد الكبير من الضحايا في صفوف القوة الأمنية الرسمية.

ووصفت مصادر إعلامية ما تعرضت له مدينة النبطية اليوم بأنه "العدوان الأكبر" منذ اندلاع المواجهات الحالية، حيث شنت الطائرات الحربية سلسلة غارات عنيفة.

وطالت هذه الضربات معظم الأحياء والشوارع الرئيسية في المدينة، مما أسفر عن دمار هائل في البنية التحتية والمباني السكنية والمرافق العامة.

وقال حزب الله اللبناني، إن المجزرة الكبرى التي ارتكبها الاحتلال الاسرائيلي، في السراي الحكومي في مدينة النبطية، اعتداء وصفه طاول مؤسسة أمنية رسمية سيادية.

ووصف الحزب في بيان له، مجدرة عناصر أمن الدولة بأنها استباحة لكل لبنان للتعويض عن الفشل في الميدان.

وقصفت مدفعية الاحتلال قصفت بلدتي يحمر الشقيف وأرنون جنوبي لبنان، فيما شن طيران الاحتلال سلسلة غارات استهدفت حبوش ووادي زفتا وقعقعية الجسر.

وأفادت مصادر لبنانية بانقطاع التيار الكهربائي عن منطقة مرجعيون جراء استهداف الاحتلال محطة التحويل في خراج دبين.

وأصيب مواطنان جراء غارة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية في البابلية.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، ارتقاء 303 شهداء و1150 جريحاً حصيلة غير نهائية للغارات الإسرائيلية على لبنان، يوم الأربعاء.

عمليات حزب الله

أعلن حزب الله فجر يوم الجمعة، تنفيذها عدّة عمليات ضدّ الاحتلال الإسرائيلي في مواصلة ردّها على العدوان وخرق الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار.

واستهدف حزب الله تجمّعاً لجنود "الجيش" الإسرائيلي في معتقل الخيام بصلية صاروخية. واستهدف تجمّعاً آخر للجنود الإسرائيلين في منطقة وطى الخيام بصلية صاروخيّة. واستهدفت تجمّعاً لجنود الاحتلال في بلدة رشاف بمسيّرة انقضاضية.

كما استهدف مقاومو حزب الله أيضاً تجمّعاً لجنود الاحتلال في باحة موقع المرج بمسيّرة انقضاضية، وتجمّعاً لجنود الاحتلال في باحة ثكنة "برانيت" بمسيّرة انقضاضية، وفي مستوطنة "شلومي" بصلية صاروخية وسربٍ من المسيّرات الانقضاضية.

كذلك، استهدف حزب الله مرابض المدفعية شمال مستوطنة "غورن" بصلية صاروخية وسربٍ من المسيّرات الانقضاضية. كما استهدفت ثكنة "يعرا" بسربٍ من المسيّرات الانقضاضية.

وشدّد حزب الله على أنّ عملياتها مستمرة إلى أنّ يتوقّف العدوان الإسرائيلي الأميركي على لبنان وشعبه.

