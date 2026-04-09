مصدر: ملادينوف يعرقل دخول اللَّجنة الوطنية ويقاتل غزَّة بـ "النيابة عن نتنياهو"

متابعة/ فلسطين أون لاين

كشف علي أبو نعمة، مدير موقع Electronic Intifada في الولايات المتحدة، عن معلومات نقلها عن مصدر مطّلع تفيد بأن المبعوث الدولي السابق نيكولاي ملادينوف يقف خلف عرقلة دخول اللجنة الوطنية لإدارة غزة والتي يرأسها علي شعث إلى القطاع، وبحسب ما نقل فإن ملادينوف" يقاتل غزة بالنيابة عن نتنياهو".

ونقل أبو نعمة عن المصدر المطلع على اجتماعات الفصائل الفلسطينية مع المبعوث الدولي السابق، أن ملادينوف يعرقل اللجنة من أداء مهامها الرامية لتحسين الأوضاع الإنسانية المتدهورة، يتحرك بما يخدم سياسات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، في خطوة وصفها بأنها "محاربة لغزة بالنيابة".

وأوضح أن حالة من الغضب المتصاعد تسود أوساط الفصائل الفلسطينية، على خلفية ما قيل إنه مقارنة أجراها ملادينوف بين هذه الفصائل ومليشيات مسلحة مدعومة من الاحتلال، في وقت لا يزال فيه هذا الغضب غير معلن بشكل كامل، لكنه مرشح للانفجار.

🚨 I’ve learned from a source familiar with the meetings between Palestinian factions and “Board of Peace” representative @nmladenov, that it is Mladenov who is the blocking the @AliShaathNCAG Committee from entering Gaza and doing its work to try to improve the dire situation.… — Ali Abunimah (@AliAbunimah) April 8, 2026

وأشارالمصدر، إلى أن غزة قد استضافت ملادينوف "قد أكل وشرب فيها"، لكنه اليوم - وفق وصفه - يشارك بالإبادة كأحد أسوأ النماذج الصهيونية.

وأكد أن التداعيات السلبية الناتجة عن منع اللجنة من دخول القطاع ترتبط مباشرة بهذه الممارسات، مشددًا على أن المعلومات المتوفرة تعكس وجهات نظر المعنيين بدرجة كافية للنشر، مع تعهده بمتابعة القضية وكشف مزيد من التفاصيل لاحقًا.