مصدر: ملادينوف يعرقل دخول اللَّجنة الوطنية ويقاتل غزَّة بـ "النيابة عن نتنياهو"

خروقاتٌ تحصد أرواحًا جديدة.. (4) شهداء بنيران الاحتلال شمال غزَّة وجنوبها

مستوطنون يسيجون أراضي في قرية الجانية غرب رام الله

طوابير الخبز في غزة.. أزمة معيشية خانقة أم بوادر مجاعة؟

هاكرز "حنظلة" يخترق هاتف هاليفي وينشر صور وبيانات حساسة

الاقتصاد تحظر التعامل في تداول العملات الأجنبية (الفوركس)

"حزب الله" يبث مشاهد استهداف بارجة عسكرية إسرائيلية بصاروخ كروز

#رسالة_قرآنية_من_محرقة_غزة

دلياني: إغلاق الأقصى والقيامة استهداف لهوية القدس وتسريع لسياسات التهويد

بالأسماء: الاحتلال يُفرج عن 14 أسيرًا من قطاع غزَّة

09 ابريل 2026 . الساعة 18:31 بتوقيت القدس
مصدر: ملادينوف يعرقل دخول اللَّجنة الوطنية ويقاتل غزَّة بـ "النيابة عن نتنياهو"
متابعة/ فلسطين أون لاين

كشف علي أبو نعمة، مدير موقع Electronic Intifada في الولايات المتحدة، عن معلومات نقلها عن مصدر مطّلع تفيد بأن المبعوث الدولي السابق نيكولاي ملادينوف يقف خلف عرقلة دخول اللجنة الوطنية لإدارة غزة والتي يرأسها علي شعث إلى القطاع، وبحسب ما نقل فإن ملادينوف" يقاتل غزة بالنيابة عن نتنياهو".

ونقل أبو نعمة عن المصدر المطلع على اجتماعات الفصائل الفلسطينية مع المبعوث الدولي السابق، أن ملادينوف يعرقل اللجنة من أداء مهامها الرامية لتحسين الأوضاع الإنسانية المتدهورة، يتحرك بما يخدم سياسات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، في خطوة وصفها بأنها "محاربة لغزة بالنيابة".

طالع المزيد: عشائر غزَّة: ملادينوف أخفق في مهامِّه وسلاح المقاومة لا يمكن تسليمه

وأوضح أن حالة من الغضب المتصاعد تسود أوساط الفصائل الفلسطينية، على خلفية ما قيل إنه مقارنة أجراها ملادينوف بين هذه الفصائل ومليشيات مسلحة مدعومة من الاحتلال، في وقت لا يزال فيه هذا الغضب غير معلن بشكل كامل، لكنه مرشح للانفجار.

وأشارالمصدر، إلى أن غزة قد استضافت ملادينوف "قد أكل وشرب فيها"،  لكنه اليوم - وفق وصفه - يشارك بالإبادة كأحد أسوأ النماذج الصهيونية.

طالع المزيد: ما وراء خطة ملادينوف لـ "نزع سلاح المقاومة" في غزة؟ محلل سياسيّ يُجيب

وأكد أن التداعيات السلبية الناتجة عن منع اللجنة من دخول القطاع ترتبط مباشرة بهذه الممارسات، مشددًا على أن المعلومات المتوفرة تعكس وجهات نظر المعنيين بدرجة كافية للنشر، مع تعهده بمتابعة القضية وكشف مزيد من التفاصيل لاحقًا.

