لبنان: الصليب الأحمر يدق ناقوس الخطر ويطالب بتدخل دولي عاجل مع تفاقم الأزمة الإنسانية

حذّر رئيس الصليب الأحمر اللبناني الصليب الأحمر اللبناني أنطوان زغبي من تفاقم الأوضاع الإنسانية في لبنان، في ظل استمرار الضربات الإسرائيلية التي أوقعت أعدادًا كبيرة من الضحايا، مؤكدًا أن بعض العائلات قُتلت بالكامل جراء القصف.

وقال زغبي في تصريحات لقناة الجزيرة إن فرق الإسعاف تواجه صعوبات كبيرة في الوصول إلى عدد من المناطق المتضررة، خاصة تلك التي سجلت أعدادًا مرتفعة من القتلى والمصابين، نتيجة استمرار القصف وخطورة الأوضاع الميدانية.

وأشار إلى أن القطاع الصحي في لبنان يواجه خطر الانهيار، محذرًا من أنه في حال خروج المستشفيات عن الخدمة، فإن البلاد ستحتاج بشكل عاجل إلى إنشاء مستشفيات ميدانية لاستيعاب أعداد المصابين.

وأكد زغبي أن المخزون الطبي المتوفر حاليًا غير كافٍ لتلبية الاحتياجات المتزايدة، داعيًا المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري وتقديم مساعدات طبية عاجلة لإنقاذ الجرحى والحد من تفاقم الأزمة الإنسانية.

ووصف المسؤول اللبناني الهجوم الإسرائيلي بأنه “قاسٍ جدًا”، مشددًا على ضرورة تحرك دولي سريع لوقف التدهور المتسارع في الأوضاع الإنسانية والصحية في البلاد.

وأعلنت مصادر طبية، ارتقاء شهداء وإصابة آخرين في عدوان شنّه طيران الاحتلال فجر اليوم على حي سكني وسط بلدة الزرارية جنوبي لبنان.

وأمس أفادت وزارة الصحة اللبنانية باستشهاد 182 شخصا وإصابة 890 آخرين في حصيلة غير نهائية للغارات الإسرائيلية على البلاد. الأربعاء.

