مرداوي: انتهاكات الاحتلال ضد الأسرى تستدعي موقفًا حازمًا وتحركًا فعليًّا

أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" محمود مرداوي أن ما يتعرض له الأسرى الفلسطينيون داخل سجون الاحتلال، وخاصة الأسيرات في سجن الدامون، من قمع واعتداءات وتنكيل وحرمان يعكس تصعيداً خطيراً من قبل الاحتلال، ويؤكد تجرده من كل اعتبار للقيم الإنسانية والأخلاقية والقوانين الدولية.

وقال مرداوي في تصريح صحفي، يوم الأربعاء، إنَّ استهداف الأسيرات يمثل اعتداءً على كل أبناء الشعب الفلسطيني وعلى كل حر في العالم، ويستدعي موقفاً حازماً يرتقي إلى حجم الانتهاكات، ويتطلب تحركاً فعلياً لا الاكتفاء بالإدانة اللفظية.

القيادي في "حماس"، محمود مرداوي

وشدد على ضرورة تصعيد كل سبل النصرة والإسناد للأسرى والأسيرات، مشيراً إلى أن قضيتهم أولوية وطنية لا تقبل التقاعس أو التراجع، في ظل ظروفهم الصعبة والتعامل الوحشي الإرهابي معهم.

ودعا مرداوي جميع القوى والفصائل والمؤسسات محلياً ودولياً، والمجتمع الدولي، إلى ممارسة الضغط بكل قوة وفي كل المسارات الميدانية والإعلامية والحقوقية لضمان سلامة الأسرى والأسيرات وإنهاء معاناتهم داخل سجون الاحتلال.

