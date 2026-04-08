"حماس": صمود الشعب الإيراني كسر الإرداة الصهيو أمريكية ومنعهم من تحقيقِ أهدافهم

حيَّا الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" حازم قاسم، الصمودَ العظيمَ للجمهوريةِ الإسلاميةِ في إيران، قيادةً وشعبًا، وقدرتهم على كسرِ إرادةِ العدوِّ الصهيونيِّ الأمريكيِّ، ومنعه من تحقيقِ أهدافه من هذا العدوان الهمجي.

وأكد قاسم في تصريح صحفي، يوم الأربعاء، أن هذه المنطقةُ، بكلِّ تكويناتها، هي لشعوبها الأصلية، مضيفًا "لذا يجب تعزيزُ حالةِ الوحدةِ والتضامنِ والتكامل، لمنعِ قوى الاستعمارِ الخارجيةِ من الاستيلاء عليها، وسرقةِ ثرواتها، وتبديلِ هويتها الحضارية".

الناطق باسم حركة "حماس"، حازم قاسم

إيران: واشنطن أُجْبرت على القبول بخطة من 10 بنود طرحناها

وفجر اليوم، أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، أن إيران بدعم جبهة المقاومة في لبنان والعراق واليمن وفلسطين المحتلة، "حققت نصراً عظيماً خلال الـ40 يوماً الماضية في مواجهة الولايات المتحدة و"إسرائيل"، بعد فشل القوات الأميركية والإسرائيلية في تحقيق أهدافهما العسكرية وفرض السيطرة على إيران"، مؤكداً أن الضربات القاسية التي وجهت للعدو ستظل راسخة في الذاكرة التاريخية للبشرية.

وتوجه المجلس إلى أبناء الشعب الإيراني معلناً النصر قائلاً: "نُحيطكم علماً بأن العدو، في حربه الجائرة وغير القانونية والإجرامية ضد الشعب الإيراني، قد مُني بهزيمة تاريخية ساحقة لا يمكن إنكارها".

وأوضح أن العدو ظن عند إشعال هذه الحرب أنه سيتمكن بسرعة من شل القدرات الصاروخية والطائرات المسيّرة الإيرانية وفرض الاستسلام، وأن بإمكانه تقسيم إيران ونهب ثرواتها وترك شعبها غارقاً في الفوضى.

ولفت البيان إلى أن العدو، بعد نحو 10 أيام من اندلاع الحرب، "أدرك عجزه التام عن تحقيق النصر، ولجأ عبر قنوات متعددة إلى طلب التواصل مع إيران والسعي لوقف إطلاق النار".

المصدر / فلسطين أون لاين