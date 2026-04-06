حساسية الربيع... الأسباب وأفضل طرق العلاج

مع قدوم فصل الربيع، يعاني الكثيرون من حساسية الربيع أو ما يعرف بـ"حمى القش"، التي تنجم عن استجابة جهاز المناعة لمواد خارجية مثل الغبار أو حبوب اللقاح، مسببة أعراضًا مزعجة قد تؤثر على جودة الحياة.

ما هي حساسية الربيع؟

حساسية الربيع هي رد فعل للجسم عند التعرض لمسببات خارجية عبر التنفس أو اللمس أو الجهاز الهضمي. يقوم جهاز المناعة بإفراز مواد مثل الهستامين (Histamine)، ما يؤدي إلى ظهور أعراض تشمل:

حكة الجلد، العينين والبلعوم

العطس المتكرر

إفرازات أنفية

ضيق التنفس أو انسداد مجرى التنفس في الحالات الشديدة

كما ارتبطت هذه الحساسية ببعض حالات الربو، مما يستدعي الانتباه خاصة عند ظهور الأعراض لأول مرة بين سن 15 و25 عامًا.

أسباب حساسية الربيع

تشمل المسببات الشائعة: الغبار وحبوب اللقاح، وبعض أنواع الطعام، ولدغات الحشرات أو ملامستها، والمواد الكيميائية.

في بعض الحالات، يصعب تحديد السبب بدقة، وقد يكون الشخص حساسًا لأكثر من مادة واحدة. يُمكن إجراء فحوص الحساسية بواسطة الطبيب لتحديد المسبب الرئيسي.

طرق الوقاية والعلاج

أفضل وسيلة لعلاج الحساسية هي تجنب مسبباتها، لكن يمكن الحد من التعرض بالخطوات التالية: تنظيف الغبار والسجاد والأثاث بانتظام، إغلاق النوافذ واستخدام مشبكات معدنية، تغيير مفارش السرير بشكل دوري، تقليل التعرض لأشعة الشمس، ترطيب الهواء في المنزل.

بالإضافة إلى ذلك، تُستخدم أدوية مضادات الهيستامين (Antihistamines) لتخفيف الأعراض، متوفرة على شكل حبوب أو شراب، ويمكن استخدامها بشكل يومي خلال فترة انتشار الحساسية.

كما تساعد العلاجات الموضعية مثل قطرات العين والأنف والمراهم في تقليل شدة الأعراض بشكل مباشر.

الاعتناء بالنظافة المنزلية، تقليل التعرض للمسببات، واستخدام الأدوية المناسبة، كلها خطوات فعالة للتخفيف من أعراض حساسية الربيع وضمان راحة أكبر خلال فصل الربيع.

