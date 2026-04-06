فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

06 ابريل 2026 . الساعة 09:04 بتوقيت القدس
صورة من الأرشيف

يواصل الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاته المتصاعدة لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتنصله من التزاماته في تنفيذ البروتوكول الإنساني، مستغلًا انشغال العالم، ما أدى إلى تفاقم المعاناة الإنسانية، وتصاعد واضح في الاستهداف والقصف المباشر.

وفي رصد آخر التطورات، ارتفعت حصيلة الشهداء منذ صباح اليوم إلى 13 شهيدًا، بعد إعلان مستشفى شهداء الأقصى وصول 10 شهداء وعشرات الجرحى بنيران مسيرات وآليات إسرائيلية خارج مناطق سيطرة الاحتلال شرقي مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بوقوع مجزرة كبيرة، راح ضحيتها عدد كبير من الشهداء خلال اشتباكات مسلحة وتصدي الفلسطينيين لعصابة من العملاء أثناء هجومها على شرق مخيم "المغازي" وسط قطاع غزة، مع تدخل مسيرات الاحتلال لحماية العصابة.photo_2026-04-06_15-51-51.jpg
 

وأضاف الشهود أن طواقم الإسعاف ما زالت تنقل الإصابات والشهداء وسط صعوبات كبيرة في الوصول إلى المكان بسبب استمرار إطلاق النار من قبل عملاء الميليشيات وآليات الاحتلال.

 

أعلنت مصادر صحفية صباح يوم الاثنين، ارتقاء الشهيد مجدي أصلان إثر إصابته بإطلاق نار استهدف مركبة تجارية وأخرى تابعة للصليب الأحمر على شارع صلاح الدين بين خانيونس وبلدة القرارة بينما أصيب اثنان في نفس الحدث.

ارتقى شهيد وأصيب آخرون طيران الاحتلال المسير دراجة قرب جسر الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة.

وأعلنت الخدمات الطبية إصابة شاب بعدة رصاصات في رأسه وكتفه وقدمه بعد إطلاق طائرة "كواد كابتر" لجيش الاحتلال النار عليه في جباليا، شمال قطاع غزة.

قصفت مدفعية الاحتلال مناطق شرقي ووسط مدينة خانيونس، فيما أطلقت دبابات الاحتلال نيرانها بشكل مكثف شمال شرقي خانيونس.

وأطلقت الزوارق الحربية الاثنين، قذائفها باتجاه ساحل مدينة غزة، بينما واصلت مدفعية الاحتلال استهداف  مناطق شرقي قطاع غزة.

ومنذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر)، بلغ إجمالي عدد الشهداء 723، بينما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 1,990، فيما بلغ إجمالي حالات الانتشال 759 شهيدًا، وفقًا لتقرير وزارة الصحة في غزة.

وأعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الجماعية على القطاع إلى 72.302 شهيدًا، و 172,090 إصابة منذ 7 أكتوبر 2023، مشيرة إلى أنه  لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

المصدر / فلسطين أون لاين
تعليق عبر الفيس بوك

