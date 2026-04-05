تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة لافتة جمعت بين الطرافة والواقع، حيث يظهر شاب فلسطيني وهو يحمل فنجان قهوة، ويرصد مرور صاروخ في الأجواء يُعتقد أنه إيراني، متجهًا نحو هدف في منطقة النقب جنوب فلسطين المحتلة.

وخلال المقطع، يمازح الشاب الصاروخ بعبارة "تعال تقهّى"، في لقطة حملت طابعًا ساخرًا، قبل أن يُظهر الفيديو لاحقًا لحظة إصابة الهدف، ما أثار تفاعلًا واسعًا بين المتابعين.

كما أظهر المقطع تصاعد دخان كثيف من موقع الاستهداف، فيما بدت نبرة الشاب وكأنها تميل إلى الإعجاب بالمشهد.

ووفق مصادر عبرية، فقد أصاب الصاروخ منطقة "نؤوت حوفاف" الصناعية في النقب، وهي المنطقة ذاتها التي تعرضت لاستهداف مماثل الأسبوع الماضي. كما أفادت إذاعة "الجيش الإسرائيلي" بوقوع إصابة مباشرة في أحد مجمعات الصناعات هناك.

ويأتي تداول هذا المقطع رغم حالة التعتيم والرقابة التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على نشر مثل هذه المشاهد، في حين تستمر بعض المقاطع بالظهور عبر منصات التواصل الاجتماعي.

المصدر / فلسطين أون لاين