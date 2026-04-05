وفد قيادي من حماس يلتقي الرئيس التركي ويبحث تطورات غزة واتفاق وقف إطلاق النار

التقى وفدٌ قيادي من حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، برئاسة رئيس المجلس القيادي محمد درويش، وعضوية: خالد مشعل، وخليل الحيّة، وزاهر جبارين، مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في إسطنبول.

وأعرب رئيس المجلس القيادي عن تقدير حماس لجهود الرئيس أردوغان في دعم القضية الفلسطينية، واهتمامه بكل ما من شأنه الحفاظ على فلسطين، شعباً وأرضاً ومقدسات.

كما بحث الوفد مستجدات الأوضاع في غزة، وضرورة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات إلى القطاع، وتأمين الحياة الطبيعية فيه.

وأكد درويش للرئيس أردوغان خطورة ما يحدث في القدس والمسجد الأقصى من تجاوزات وانتهاكات من قبل العدو الصهيوني، وخطورة إقرار قانون إعدام الأسرى، ومخالفته للقانون الدولي.

من جانبه، أكد الرئيس أردوغان للوفد القيادي موقف تركيا الثابت في دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة وقضيته العادلة.

وشكر رئيس المجلس القيادي سيادة الرئيس على جهوده، وعلى موقف تركيا، حكومةً وشعباً، في دعم الشعب الفلسطيني وصموده على أرضه.

