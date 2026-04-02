إيران: شهداء في لارستان والصواريخ الإيرانية تدكُّ "تل أبيب" وقواعد أمريكية

في اليوم الـ34 من الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وصلت الصواريخ الإيرانية إلى ميناء حيفا بعد دقائق من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنهاء البرنامج الصاروخي الإيراني.

آخر التطورات في إيران

أفاد التلفزيون الإيراني، بتعرض جسر رئيسي يربط طهران بمدينة كرج الواقعة إلى الغرب منها، لضربات إسرائيلية-أميركية على مرحلتين الخميس، أسفرت عن استشهاد شخصين على الأقل.

وأوردت القناة "استهدف العدو الأمريكي‑الصهيوني مجددا جسر بي 1 في كرج"، وهي مدينة متاخمة للعاصمة.

وأوضحت أن الجسر كان قد استهدف قبل ذلك بساعة، مشيرة الى أن "الهجوم الجديد وقع بينما كانت فرق الإنقاذ تعمل لتقديم المساعدة للضحايا" جراء الضربة الأولى.

وأفاد مساعد محافظ فارس جنوبي إيران باستشهاد 4 أشخاص وإصابة 3 في مراعٍ جبلية في لارستان إثر عدوان جوي أمريكي.

من جانبه، أكد مساعد محافظ هرمزغان جنوبي إيران إصابة 5 مواطنين في قصف جوي أمريكي إسرائيلي على أرصفة قسم الصيادين وميناء تشارك التجاري.

العمليات العسكرية في إيران

دوت انفجارات في أجواء القدس بعد إصدار جيش الاحتلال الإسرائيلي تحذيرا من إطلاقات صاروخية مصدرها إيران الخميس.

وسمع دوي أربعة انفجارات على الأقل تزامناً مع إطلاق صفارات الانذار، في وقت أعلن جيش الاحتلال "رصد صواريخ أطلقت من إيران نحو أراضي دولة إسرائيل"، مؤكدا العمل على اعتراضها وداعيا إلى الاحتماء.

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الخميس، أنه تم استهداف سبع قواعد جوية تابعة للقوات الأميركية وإسرائيل. كما أعلن عن استهداف مركز الحوسبة السحابية لشركة "أمازون" في البحرين، قائلا إن المركز تعرض للتدمير، وأن الشركة بحسب بيانها تعمل على مغادرة المنطقة.

وأكد الحرس الثوري الإيراني أن هذه الخطوة تمثل "إنذاراً عملياً" لمن تجاهل التحذيرات، مضيفاً أنه في حال استمرار عمليات الاغتيال فإن شركات أخرى سبق الإعلان عنها قد تتعرض لهجمات أشد، محمّلاً الرئيس الأميركي دونالد ترامب مسؤولية ما قد يحدث لتلك الشركات في المنطقة.

وقال في بيانه إنه حذّر أمس بأنه في حال تكرار عمليات الاغتيال، فإن شركات التكنولوجيا المعلوماتية والذكاء الاصطناعي الأميركية التي قال إنها تشارك في تعقّب الأهداف وتوجيه عمليات الاغتيال ستصبح ضمن الأهداف.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية محلية أن الحرس الثوري قال اليوم الخميس إنه استهدف مركز الحوسبة السحابية التابع لشركة أمازون في البحرين، رداً على الهجمات التي استهدفت إيران.

وبعد دقائق قليلة على انتهاء خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أعلن فيه تدمير القدرات الإيرانية و"إنهاء البرنامج الصاروخي الإيراني"، جاء الرد الإيراني سريعا عندما أعلن التلفزيون الرسمي أن الصواريخ الإيرانية وصلت إلى ميناء حيفا.

وقُبيل خطاب ترمب، أعلنت وسائل الإعلام الإيرانية إطلاق موجة جديدة من الصواريخ باتجاه الأراضي المحتلة، في خطوة وصفتها وسائل إعلام محلية بأنها رد على "مطالب متطرفة وغير منطقية" تقدم بها الجانب الأمريكي لإنهاء العمليات العسكرية.

ومن جهته، أعلن حرس الثورة الإسلامية تنفيذ 5 عمليات استراتيجية واسعة النطاق، دشّنت المرحلة الثانية من الموجة الـ89 لعملية "وعد صادق 4" والتي أطلقتها إيران رداً على العدوان الأميركي الإسرائيلي.

واستهدف حرس الثورة بمزيجٍ ناري دقيق شمل صواريخ كروز من طراز "قدير"، وصواريخ بالستية، وأسراباً من المسيرات الانتحارية لتدمير "أهداف عسكرية بارزة للأعداء الأميركيين والإسرائيليين".

وكشف حرس الثورة أنّه ضرب 4 مواقع اختباء سرية للقوات الأميركية خارج مقر الأسطول الخامس في البحرين.

وأكّد "الحرس" وقوع إصابات محققة، حيث جرى نقل عدد كبير من كبار ضباط الوحدة البحرية الأميركية إلى مستشفيات المنامة تحت إجراءات مشددة.

ودمّرت الضربات نظامي رادار للإنذار المبكر الجوي الأميركي على منشأة بحرية وفي جزر الإمارات.

المصدر / فلسطين أون لاين