أبو عبيدة يبارك ضربات حزب الله ويدعو لتكثيف عمليات أسر الجنود

31 مارس 2026 . الساعة 16:33 بتوقيت القدس
متابعة/ فلسطين أون لاين

بارك أبو عبيدة "الناطق العسكري باسم كتائب القسام"، ضربات المقاومة المقاومة الإسلامية في لبنان، التي تُكبّد الاحتلال خسائر كبيرةً كان آخرها خلال العملية النوعية أمس، داعيًا إلى تكثيف جهودهم لأسر جنودٍ صهاينةٍ من أجل تحرير الأسرى الفلسطينيين والعرب من غياهب سجون الاحتلال، لا سيما بعد إقرار قانون إعدام الأسرى.

وقال أبو عبيدة، في تغريدات عبر منصة "تليجرام"، "لقد أثبتت مسيرة جهاد شعبنا ضد الصهاينة أن الطريق الأقصر لتحرير الأسرى هو بالمقاومة، وقد قدمت غزة في سبيل ذلك الكثير، ونحثُّ أبطال حزب الله أن يكملوا المهمة، ويقيننا بالله أنه لن يُضيّع أسرانا الأحرار، وسيجعلُ لهم مما هم فيه فرجاً ومخرجاً".

وأضاف، "أنّ هذا الصلفَ الصهيوني الذي كان آخر فصوله إقرار قانون إعدام الأسرى، وجريمة إغلاق الأقصى، والعدوان على شعوبنا العربية والإسلامية، ليُوجب على كل مكوناتِ أمتنا وأحرار العالم، بذل كل جهدٍ ممكنٍ لمعاقبة الاحتلال على جرائمه، أو على الأقل الضغط عليه لإجباره على التوقف عن غَيّه، وذلك أضعفُ الإيمان".

