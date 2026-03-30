بروجردي: حان الوقت لخروج إيران من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية

قال عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني، علاء الدين بروجردي، إن الوقت قد حان للنظر في الخروج من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، في ظل استمرار الضغوط والاعتداءات على بلاده.

وأوضح بروجردي في تصريحات صحفية، يوم الاثنين، أن إيران لا تسعى إلى امتلاك سلاح نووي.

وأضاف "ليس من المفترض أن نلتزم بقواعد اللعبة وفي الوقت نفسه نتعرض للقصف".

وأشار إلى أن المجلس يناقش مقترحاً يتعلق بإقرار نظام إدارة جديد في مضيق هرمز، يتضمن فرض رسوم لحفظ الأمن وتقديم الخدمات للسفن العابرة.

وكان مستشار ومساعد قائد الثورة والجمهورية الإسلامية في إيران محمد مخبر، قد أكد أن وضع نظام جديد لمضيق هرمز سيكون من نتائج العدوان على إيران.

وفي تقرير منفصل، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، في تقرير لها، أنّ إيران تصدّر كميات من النفط عبر مضيق هرمز أكثر مما كانت عليه قبل الحرب، ما يدلّ على "سيطرتها على ممرّ مائي استراتيجي أغلقته أمام بقية منتجي النفط في المنطقة"، إذ بلغ متوسط ​​ما حملته الناقلات يومياً من النفط الإيراني 2.1 مليون برميل، وهو أعلى من مليوني برميل يومياً كانت إيران تصدّرها في شباط/فبراير الماضي.

