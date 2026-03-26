شرطة لندن تستأنف اعتقال داعمي "فلسطين أكشن" رغم حكم المحكمة العليا

على بوابة العودة… عبد الله يفقد شقيقه ويعبر وحده إلى غزة

من تحت الركام.. رهف تعيد حياكة حلمها

عام ونصف من الانتظار.. أم تبحث عن أثر لابنها تحت الركام

قانون إعدام الأسرى… تحذيرات واسعة من “تشريع للقتل” وتحول خطير في سياسات الاحتلال

عراقجي: لا مفاوضات مع أمريكا الآن.. ومضيق هرمز مغلق أمام سفن أعدائنا

مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخرين خلال اشتباكات جنوبي لبنان

أمطار تغرق خيام النازحين في غزة

البرازيل تكشف عن أول مقاتلة أسرع من الصوت مصنعة محليا

مادورو يمثل للمرة الثانية أمام محكمة في نيويورك

عراقجي: لا مفاوضات مع أمريكا الآن.. ومضيق هرمز مغلق أمام سفن أعدائنا

26 مارس 2026 . الساعة 09:43 بتوقيت القدس
 وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن لا مفاوضات مع الطرف الأمريكي، وهو يرسل رسائل عبر وسطاء مختلفين، مؤكدا أن تركيز طهران الآن ينصب على الدفاع عن البلاد.

وأشار عراقجي، إلى أن طهران حذرت الطرف الأمريكي من استهداف البنية التحتية الإيرانية، وتراجع عن ذلك بفضل صلابة قواتنا المسلحة، مبينا أن "الحكومة الإيرانية بذلت كل ما في وسعها لخدمة المواطنين حتى لا يشعروا بظروف الحرب".

وأوضح أن بلاده تقوم بتوثيق جميع الانتهاكات التي ارتكبت خلال الحرب ضدنا، وسنتابعها في المحافل الدولية، مؤكدا أن طهران لم تسع للحرب وتريد إنهاءها لكنها لا تريد وقفا لإطلاق النار "بصورة يعود فيها العدو للهجوم علينا".

وقال الوزير الإيراني، إن "العدو فشل في تقسيم البلاد وتحقيق نصر سريع، وفشل في كسر وحدة صفنا وشعبنا في الساحات كل ليلة لدعمنا".

وأضاف، أن الحرب نقطة ذهبية في تاريخ إيران منعنا خلالها قوتين نوويتين من تحقيق أهدافهما، مبينا أن القواعد الأمريكية في المنطقة استخدمت لشن عمليات ضد إيران.

وتابع عراقجي، "لا عداء لنا مع دول المنطقة، ونستهدف فقط القواعد الأمريكية والقواعد التي تنطلق منها هجمات ضدنا ورسالتنا لدول المنطقة أن يبتعدوا عن الأمريكيين، ونستغرب عدم إدانتها للحرب الأمريكية الصهيونية علينا".

ولفت إلى أن مضيق هرمز تحول لهزيمة أخرى للعدو، وندرس ترتيبات خاصة لإدارته حتى بعد الحرب، مضيفا أن "العدو لجأ لدول أخرى لفتح مضيق هرمز، ولم يتمكن من ذلك، وهو مغلق فقط أمام السفن التابعة للعدو".

وأضاف أنّ الرشقات الصاروخية لا تزال مستمرة كما كانت في اليوم الأول، لافتاً إلى أنّ القواعد الأميركية في المنطقة استُخدمت لتنفيذ عمليات ضد إيران.

وفي ما يتعلق بـمضيق هرمز، قال عراقتشي إن إيران سمحت بالمرور منه لكل من الصين وروسيا والهند والعراق وباكستان وبعض الدول التي صنّفتها كدول صديقة، مؤكداً أنّه لا يوجد أي سبب يدعو إلى السماح للأعداء بالعبور.

المصدر / وكالات
#مضيق هرمز #عباس عراقجي #الحرب على إيران #مفاوضات مع إيران

