آبادي ينتقد غروسي: تصريحاته تخريبية ولم يقم بأيّ عمل مفيد بشأن إيران

انتقد مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب آبادي، المدير العامّ للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافييل غروسي، وقال إنه لم يقم بأيّ عمل مفيد بشأن إيران.

واتهم غروسي بأنه بين الحين والآخر يجعل الوضع يزداد سوءاً بتصريحاته التخريبية، محذّرًا بشدة من التصريحات المنحازة والانفعالية لمدير عامّ الوكالة.

وأضاف: "حتى الآن لم يدن غروسي الهجمات على المنشآت النووية السلمية الإيرانية، بما في ذلك الاعتداءان الأخيران على موقع محطة بوشهر".

وذكر في آخر تصريح له، حين قال: "لا يمكن لأيّ حرب أن تدمّر القدرة النووية الإيرانية، إلا إذا كانت حرباً نووية... آمل ألا يحدث مثل هذا الأمر".

المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافييل غروسي

وتساءل آبادي: "هل غروسي مدير عامّ الوكالة الدولية أم محلل إعلامي؟ بدلاً من أن يحذّر بجدية من آثار الحرب على البرنامج النووي الإيراني الخاضع للضمانات وأي استخدام لأسلحة مدمّرة وغير قانونية أخرى، فإنه يشير إلى طرق تدمير الأنشطة النووية المشروعة والقانونية لإيران!".

