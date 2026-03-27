"رادع" تنشر اعترافات لعميلين حاولا اغتيال مقاوم في غزة

متابعة/ فلسطين أون لاين

نشرت وحدة “رادع” التابعة لأمن المقاومة اعترافات عميلين ضبطا أثناء تنفيذ مخطط عملية اغتيال استهدفت أحد كوادر المقاومة في غزة بأوامر إسرائيلية.

وقالت القوة، في بيان صحافي، إن التحقيقات كشفت تنسيق العميل شوقي أبو نصيرة بجمع الخلية بلقاء مع ضابط مخابرات الاحتلال داخل موقع عسكري، إذ جرى شرح تفاصيل المهمة وتحديد الهدف ومتابعة تحركاته ووضع خطة التنفيذ بالتفصيل.

ووفق المعلومات، تلقى عناصر الخلية تدريبات على استخدام أسلحة مزودة بكواتم صوت، مع تجهيزات تقنية هدفت لنقل مجريات العملية مباشرة، مع وعود بتوفير دعم استخباري واسناد جوي أثناء التنفيذ.

كما بينت أن أفراد المجموعة خضعوا من خلال خبراء تجميل إسرائيليين لإجراءات تمويه لتغيير ملامحهم وتسهيل تحركاتهم لتجاوز الرصد الأمني والوصول إلى الهدف.

وقبل أيامٍ، أعلنت قوة "رادع" التابعة للمقاومة، يوم الثلاثاء، إحباط محاولة أمنية نفذتها "عصابات عميلة" كانت تستهدف قيادات في المقاومة خلال الأيام الماضية، واعتقال عنصرين من المجموعة، إضافة إلى مصادرة سلاحهما وأجهزة فنية كانت بحوزتهما، فيما تمكن عنصران آخران من الفرار.

وأشارت إلى أن التحقيقات الأولية مع المعتقلين كشفت عن معلومات"مهمة" حول آليات التواصل والتوجيه بين هذه المجموعات ومخابرات الاحتلال.