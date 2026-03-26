غزَّة: قصفٌ مدفعيٌّ متواصل وإصابات بسقوط جدار على خيام النازحين

يواصل الاحتلال الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار، مخلفًا مئات الشهداء والجرحى في قطاع غزة، ومشددًا حصاره ومانعًا إدخال المستلزمات الحياتية الأساسية، الأمر الذي ينذر بكارثة إنسانية.

وأشارت وزارة الصحة إلى أنه منذ إعلان وقف إطلاق النار، بلغ إجمالي عدد الشهداء 689 شهيدًا، بينما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 1,860، فيما بلغ إجمالي حالات الانتشال 756 شهيدًا.

وأعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 72,265 شهيدًا، و 171,959 إصابةً منذ السابع من أكتوبر 2023، موضحة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

وفي آخر التطورات، يوم الخميس، واصلت مدفعية الاحتلال قصفها على مناطق شرق مدينة غزة، ومناطق شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأصيب مواطنان، جراء سقوط جدار على خيام النازحين قرب محطة أبو عاصي في شارع الوحدة وسط مدينة غزة بسبب المنخفض الجوي.

وسبق أن ارتقى ما يزيد عن 19 نازحًا في منخفضات سابقة جراء سقوط جدران ومنازل ايلة للسقوط، نتيجة حرب الإبادة على قطاع غزة.

ويعيش نحو 1.9 مليون نازح، من أصل 2.4 مليون نسمة في قطاع غزة، ظروفا قاسية في خيام مهترئة تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة، بعد أن دمر الاحتلال منازلهم خلال الحرب التي امتدت على مدار عامين.

ورغم اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر 2025، لم تشهد الأوضاع المعيشية في القطاع تحسنا ملحوظا، جراء تنصل الاحتلال من التزاماته بالاتفاق وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية ومواد الإيواء من خيام وبيوت متنقلة.

المصدر / فلسطين أون لاين