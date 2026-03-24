تنويه مهم لأهالي رفح بشأن آلية استلام الطرود الغذائية المصرية

فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

24 مارس 2026 . الساعة 11:23 بتوقيت القدس
الرسائل ستصل إلى المستفيدين المسجلين ضمن المنظومة الوطنية لتحديث بيانات المستفيدين

دعت وزارة التنمية الاجتماعية في محافظة رفح، المواطنين المستفيدين من المساعدات الغذائية المصرية إلى متابعة الرسائل النصية التي سيتم إرسالها يوميًا، لتحديد مواعيد وأماكن استلام الطرود.

وأوضحت الوزارة، في بيان صادر عنها، أن الرسائل ستصل إلى المستفيدين المسجلين ضمن المنظومة الوطنية لتحديث بيانات المستفيدين، عبر حساب يحمل اسم "Egypt Aid"، مشددة على أهمية الالتزام بالمواعيد والتعليمات الواردة في هذه الرسائل.

وأكدت ضرورة الإسراع في التسجيل وتحديث البيانات عبر الرابط الإلكتروني المخصص (اضغط هنا)، لضمان الاستفادة من الطرود الغذائية وعدم تفويت فرصة الاستلام، مع التأكيد على أهمية إدخال بيانات دقيقة، لا سيما رقم الهاتف ومكان النزوح، لضمان وصول الإشعارات بشكل صحيح.

وبيّنت الوزارة أن أي خلل في البيانات قد يؤدي إلى عدم وصول رسائل المساعدات، داعية المواطنين إلى متابعة قنواتها الرسمية للحصول على مزيد من المعلومات والتحديثات. (اضغط هنا)

المصدر / فلسطين أون لاين 
تعليق عبر الفيس بوك

