قتلى وعشرات الجرحى بصاروخ إيراني يضرب عراد جنوبي "إسرائيل"

قُتل 7 إسرائيليين على الأقل وأُصيب أكثر من 120 آخرين، مساء السبت، جراء سقوط صاروخ إيراني على مدينة عراد شرقي النقب المحتل، ما أسفر عن دمار واسع في المباني السكنية، في ظل تصعيد متسارع في وتيرة الضربات الإيرانية للكيان الإسرائيلي.

وبحسب المصادر، أدى الصاروخ إلى انهيار منزلين مأهولين بشكل كامل، إلى جانب تضرر 9 مبانٍ أخرى بأضرار بالغة، فيما أشارت التقارير إلى وجود عالقين تحت الأنقاض، في ظل استمرار عمليات البحث والإنقاذ.

وذكرت أن شظايا صاروخية متفجرة تسببت أيضاً في انهيار أحد المباني، ما فاقم حجم الخسائر في الموقع.

من جهته، أعلن مسؤول في الإسعاف الإسرائيلي وجود عدد من المفقودين جراء القصف، واصفاً ما جرى في عراد بأنه "حدث غير مسبوق" منذ اندلاع الحرب.

وفي السياق، دوّت صفارات الإنذار في مناطق واسعة من البحر الميت والنقب جنوبي "إسرائيل"، تزامناً مع الهجوم الصاروخي.

وأكد جيش الاحتلال أن الصاروخ الذي سقط في عراد كان يحمل رأساً متفجراً يزن نحو 450 كيلوغراماً، ما يفسر حجم الدمار الكبير الذي خلّفه.

ونقلت منصات عبرية وصفها للهجوم بأنه "الأصعب منذ بدء الحرب على إيران".

وفي تطور متزامن، أفاد التلفزيون الإيراني بإطلاق موجة جديدة من الصواريخ باتجاه الأراضي المحتلة بعد دقائق من الضربة الأولى.

كما أُصيب 47 إسرائيلياً في وقت سابق من مساء السبت، جراء رشقة صاروخية استهدفت مدينة ديمونا، حيث أعلنت إذاعة الاحتلال عن انهيار مبنى سكني نتيجة سقوط صاروخ بشكل مباشر.

وأشارت الإذاعة إلى أن الصاروخ المستخدم في ديمونا كان عنقودياً، ما أدى إلى تدمير المبنى وإيقاع عشرات الإصابات.

وتأتي هذه التطورات في أعقاب قصف استهدف منشأة نطنز النووية، حيث أكدت هيئة الطاقة الذرية الإيرانية تعرض المنشأة لهجوم جديد صباح اليوم، في ظل تصاعد غير مسبوق في وتيرة المواجهة بين الطرفين.

