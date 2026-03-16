القنابل العنقودية الإيرانية تهدِّد "إسرائيل" وتثير ذعرًا ميدانيًا

قال أهارون غودينر، القائد السابق لسلطة الإطفاء والإنقاذ بمنطقة رمات غان-جفعتايم وسط الأراضي الفلسطينية المحتلة، إن إيران تُطلق صواريخ تحمل قنابل عنقودية تنشطر إلى شظايا في الجو، وهي شديدة الخطورة.

وقال غودينز إن هذه الصواريخ المنشطرة على ارتفاعات شاهقة، والتي تسقط في نطاق يصل عرضه إلى كيلومترات، بوزن يبلغ ما بين ثلاثة و5 كيلوغرامات، تُسبب أضرارا جسيمة في المباني والسيارات إلى جانب اندلاع حرائق والتسبب بحفر على الطرق.

وأضاف "في حال كان المبنى من طابق واحد فقد يتسبب القصف في انهياره، أما في المباني متعددة الطوابق فالأمر يعتمد على مكان سقوط القنبلة العنقودية والزاوية التي سقطت بها، خاصة أن القنابل التي تنفجر على الأرض تتناثر إلى ارتفاعات".

وأكد أن التهديد لم يعد يقتصر على الانفجار المباشر، بل امتد ليشمل البنية التحتية الهشة، حيث حذر من خطر انهيار الجسور ومن سلوك السائقين المتمثل بالتوقف تحت الجسور للاحتماء عند انطلاق صفارات الإنذار، مؤكدا أن الجسور نفسها باتت أهدافا معرضة لدمار جسيم.

وحذر من حوادث السير والانسداد المروري، إذ أشار التقرير إلى وقوع حوادث سير "خطيرة" أدت إلى إغلاق مسارات حيوية، نتيجة التوقف المفاجئ والارتباك الجماعي الذي يسيطر على المستوطنين أثناء الرشقات الصاروخية.

وتسببت الاستراتيجية الجديدة في القصف الإيراني بحالة من الإرباك الواسع داخل المدن الإسرائيلية، حيث كشفت صحيفة "معاريف" عن معطيات تشير إلى أن طهران أطلقت نحو 250 صاروخا في هجمة واحدة، نصفها تقريبا كان مزودا برؤوس حربية تحمل قنابل عنقودية.

وفي السياق، أكدت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية عن تزايد القلق من الصواريخ الباليستية الإيرانية الانشطارية، عقب توالي الرشقات الصاروخية الإيرانية لليوم الثالث تواليًا.

وفي تقرير سابق للصحيفة أشارت إلى أن رأس الصاروخ يحتوي على شحنة متفجرة تزن بضع مئات من الكيلوغرامات، إضافة إلى نحو 20 قنبلة صغيرة داخل الذخيرة، مشيرةً إلى أنه يتم إطلاق هذه القنابل على ارتفاع يقارب 7 كيلومترات فوق منطقة الهدف.

وأضافت "تنتشر القنابل على مساحة واسعة تُقدّر بنحو 8 كيلومترات، دون تمييز أو دقة محددة في الإصابة".

وذكرت الصحيفة العبرية أن كل قنبلة صغيرة تزن بضعة كيلوغرامات فقط، وتحتوي على ما بين 2.5 و7 كيلوغرامات من المواد المتفجرة.

المصدر / فلسطين أون لاين