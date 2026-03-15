مفتي خان يونس: الأفضل إخراج زكاة الفطر نقدًا بدل الطعام

أكد الشيخ إحسان إبراهيم عاشور، مفتي محافظة خان يونس، أن إخراج زكاة الفطر طعامًا في ظل الظروف الحالية قد لا يفيد الفقير، ويخالف حكمة مشروعية الزكاة في التوسعة على الفقراء وإغنائهم عن السؤال.

وأوضح الشيخ عاشور أن الكثير من الأسر الفقيرة اليوم تمتلك مخزونات من الخبز والأرز والعدس والمكرونة، فضلًا عن وفرة وجبات الإفطار المجانية من المؤسسات والمبادرات الخيرية، ما يجعل إعطاء الزكاة طعامًا غير مجدٍ أحيانًا، وقد ينتهي بها المطاف إلى التخزين أو البيع بأبخس الأثمان.

ونقل الشيخ عن ابن تيمية قوله: "وأما إخراج القيمة للحاجة، أو المصلحة، أو العدل فلا بأس به."

وأكد أن إعطاء زكاة الفطر نقدًا هو الأسهل على المزكي والأكثر نفعًا للفقير، وهو ما تبناه مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين.

المصدر / فلسطين أون لاين