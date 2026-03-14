عبر عمان إلى المكسيك.. خطة طوارئ تُحيي حلم العراق في المونديال

تعزّز حلم العراق ببلوغ كأس العالم بعدما وضع منتخب العراق للرجال خطط سفر جديدة تخص مباراته الحاسمة في الملحق المؤهل، مما خفف المخاوف من عدم قدرته على خوض المواجهة في المكسيك نهاية هذا الشهر.

ومن المقرر أن يواجه العراق إما بوليفيا أو سورينام في مونتيري يوم 31 مارس، على أن يتأهل الفائز إلى نهائيات كأس العالم هذا الصيف، لكن تحضيراته واجهت تحديات كبيرة منذ اندلاع الحرب في إيران المجاورة الشهر الماضي.

وقالت مصادر مطلعة على الترتيب لـThe Athletic، إن محادثات جرت لاحقاً مع «فيفا»، وتم التوصل إلى خطة جديدة تقضي بسفر لاعبي العراق إلى العاصمة الأردنية عمّان يوم الجمعة المقبل، حيث سيتمكنون من بدء رحلتهم إلى المكسيك قبل 11 يوماً من مباراتهم الواحدة على ملعب «إستاديو بي بي في إيه».

ولا يزال المجال الجوي العراقي مغلقاً أمام جميع الرحلات التجارية في ظل استمرار القصف في المنطقة، وهو ما دفع مدرب العراق غراهام أرنولد إلى التشكيك في إمكانية مشاركة منتخب بلاده في بطولة «فيفا» الفاصلة التي تضم ستة منتخبات.

وكان أرنولد قد أشار إلى أن الأمر قد يتطلب رحلة برية تستغرق 25 ساعة بالنسبة إلى لاعبيه الموجودين داخل العراق من أجل الوصول إلى إسطنبول في تركيا، قبل الصعود بعد ذلك على متن رحلة طويلة إلى المكسيك.

وهذا كان يعني أن نحو 60 في المائة من تشكيلة العراق ستواجه رحلة شاقة، فيما دفعت التعقيدات اللوجستية أرنولد إلى المطالبة بتأجيل المباراة الحاسمة لمنتخبه خلال مقابلة مع شبكة «سي إن إن».

وجاءت الشكوك حول مشاركة العراق بالتوازي مع الغموض المستمر بشأن مشاركة إيران نفسها في نهائيات كأس العالم هذا الصيف.

فالحرب الأميركية - الإسرائيلية الجارية ضد إيران، التي بدأت في 27 فبراير، دفعت وزير الرياضة الإيراني إلى الإشارة في وقت سابق من هذا الأسبوع إلى أن بلاده ربما لا ينبغي أن تشارك في البطولة.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب الخميس إنه لن يكون «مناسباً» أن تشارك إيران «من أجل حياتهم وسلامتهم»، قبل أن ينشر المنتخب الإيراني لاحقاً على «إنستغرام» أن «لا أحد» يستطيع استبعاده من كأس العالم.

وجاءت رسالة ترمب، التي نشرها على منصته «تروث سوشيال»، مخالفة لمنشور سابق على «إنستغرام» لرئيس «فيفا» جياني إنفانتينو، قال فيه إن الرئيس الأميركي كرر أن إيران ستكون «موضع ترحيب» في الولايات المتحدة هذا الصيف.

ولم يبدِ «فيفا» أي إشارة إلى أن إيران لن تكون قادرة على المشاركة في كأس العالم، لكن العراق سيكون من بين أبرز المرشحين ليحل بديلاً إذا جرى تفضيل منتخب آخر من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ممثلاً للقارة في حال غياب إيران. وكان العراق قد هزم الإمارات في الدور الخامس من التصفيات الآسيوية ليحجز مكانه في الملحق القاري - العالمي.

ولم يتأهل العراق إلى نهائيات كأس العالم منذ 40 عاماً.

