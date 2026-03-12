نزوح أكثر من 800 ألف شخص في لبنان إثر "أوامر إجلاء" إسرائيلية

وكالات/ فلسطين أون لاين

أعلنت المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة، إيمي بوب، الخميس، نزوح أكثر من 800 ألف شخص في لبنان إثر "أوامر إجلاء" واسعة النطاق أصدرتها "إسرائيل".

وأعربت بوب عن قلقها البالغ إزاء التقارير التي تفيد بوقوع غارة استهدفت نازحين في بيروت، وأسفرت عن ارتقاء 8 أشخاص وإصابة العشرات.

وقالت: "يجب ألا يُستهدف المدنيون والأعيان المدنية عمدًا، كما يجب ألا تكون أماكن إيوائهم والبنية التحتية المرتبطة بها هدفاً للعمليات العسكرية".

وأوضحت أن العديد من النازحين الذين اضطروا إلى اتخاذ شوارع بيروت مأوى لهم كانوا قد فرّوا دون أن يحملوا معهم سوى ملابسهم، ويبيتون في خيام، مشيرة إلى أن الخيام والملاجئ المؤقتة لا توفر أي حماية لهؤلاء النازحين من مخاطر القصف.

وأضافت: "نزح أكثر من 800 ألف شخص في لبنان إثر أوامر إجلاء واسعة النطاق، ويعيش حاليًا نحو 125 ألف شخص في ملاجئ جماعية تديرها الحكومة".

وتابعت: "تعاني البنية التحتية والخدمات الاجتماعية في لبنان ـ المنهكة بسبب تداعيات النزاعات السابقة والأزمة الاقتصادية الممتدة ـ من ضغوط هائلة"، مشيرة إلى أن تقديم المساعدة الفورية ضروري لمنع تفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد.

وأكدت أن القانون الدولي الإنساني ينص على ضرورة تسهيل وصول المساعدات الإنسانية السريعة إلى المدنيين المحتاجين وعدم إعاقتها، داعية إلى احترام هذا القانون.

المصدر / الأناضول