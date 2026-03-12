الاحتلال يقرر الإبقاء على إغلاق الأقصى بالجمعة الأخيرة من رمضان

متابعة/ فلسطين أون لاين

أفادت محافظة القدس، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي قررت الإبقاء على إغلاق المسجد الأقصى المبارك، ومنع المصلين من الوصول إليه غدًا، لأداء صلاة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك.

ويعد هذا الإغلاق القسري سابقة خطيرة منذ احتلال القدس عام 1967، إذ يمنع لأول مرة أداء صلاتي التراويح والاعتكاف داخل المسجد الأقصى، تحت ذريعة "حالة الطوارئ" على خلفية الحرب الإسرائيلية–الأميركية المستمرة على إيران منذ 28 شباط/فبراير الماضي.

طالع المزيد: 8 دول عربية وإسلامية تطالب "إسرائيل" بالتراجع عن إغلاق المسجد الأقصى



وتواصل سلطات الاحتلال إحكام سيطرتها على المسجد الأقصى، وتشدد القيود على أي حراك شعبي قد يعارض مخططاتها لتغيير الواقع الديني والتاريخي في ساحات الحرم.

وحذرت محافظة القدس من تصاعد خطاب التحريض الذي تقوده منظمات ما تسمى "الهيكل" المتطرفة، مؤكدة أن الإجراءات الحالية ليست مؤقتة، بل تأتي ضمن مسار سياسي وأيديولوجي يهدف إلى فرض واقع تهويدي جديد على الحرم الشريف.

وواصلت قوات الاحتلال إغلاق منطقة باب العامود في مدينة القدس، وسط إجراءات مشددة، مع استمرار الإغلاق الكامل للمسجد الأقصى أمام المصلين.

طالع المزيد: البرلمان العربي والجامعة العربية يدينان إغلاق الاحتلال المسجد الأقصى خلال رمضان



وأفادت محافظة القدس بأن سلطات الاحتلال أجبرت أصحاب المحال التجارية في المنطقة على إغلاق أبوابها، بعد قيام مجموعة من الشبان والفتيات بتوزيع وجبات إفطار على المارة.

كما تم إغلاق المصليات والباحات، مما حول المسجد الذي يمثل قلب القدس النابض إلى مكان "صامت وفارغ"، وحرم أهالي القدس والفلسطينيين من الاعتكاف وأداء شعائرهم الدينية خلال العشر الأواخر من رمضان.