لليوم الـ 13.. المسجد الأقصى بلا مصلين جرَّاء قيود الاحتلال

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الخميس، إغلاق المسجد الأقصى المبارك لليوم الثالث عشر على التوالي، ويمنع أداء الصلاة فيه، بحجة الأوضاع الأمنية الدائرة بسبب الحرب على إيران.

مع بدء العشر الأواخر من شهر رمضان، الأيام التي اعتاد فيها عشرات آلاف الفلسطينيين شدّ الرحال إلى المسجد الأقصى للاعتكاف في رحابه وإحياء لياليه، تبدو الساحات هذا العام مختلفة على نحو غير مألوف. فالأبواب التي اعتاد المصلون أن تكون مشرعة أمامهم أصبحت موصدة، والعشر الأواخر من رمضان حلّت بلا وصول إلى الأقصى.

وبحسب متابعين للشأن المقدسي، فإن ساحات المسجد بدت شبه خالية من المصلين، في مشهد غير مألوف خلال الأيام الأخيرة من الشهر الفضيل، التي تشهد عادة حضورًا كثيفًا للمصلين من القدس والضفة الغربية.

وقال الباحث المختص في شؤون القدس، فخري أبو دياب، إن المسجد الأقصى مغلق أمام الجميع باستثناء الحراس وموظفي الأوقاف والمؤذن، وهم المتواجدون حاليًا داخله، إضافة إلى عدد محدود جدًا من الموظفين الذين تمكنوا من أداء الصلاة في المسجد.

ومن جهته، قال مدير دائرة الإعلام في المحافظة عمر الرجوب، إن الإغلاق يهدف إلى تثبيت النفوذ الإسرائيلي على الأقصى وتهيئة الأرضية لتنفيذ مخططات تهويدية، بما يشكل انتهاكا صارخا للحقوق الدينية والتاريخية ويغير الوضع القانوني والتاريخي بشكل ممنهج.

ولفت الرجوب إلى أن حجم القيود المفروضة كان واسعا وشاملا، ويعكس سياسة ممنهجة لفرض السيطرة الإسرائيلية على الأقصى وتقييد الحياة الدينية والاجتماعية في القدس.

وفق الرجوب، فإن محافظة القدس تنظر إلى الإجراءات السابقة على أنها "رسائل سياسية وإستراتيجية متعددة"، تتجاوز ما يُسوق له رسميا تحت عنوان "الأمن والسلامة"، مبينا أن إغلاق المسجد وفرض القيود الممنهجة على دخول المصلين في شهر رمضان، خصوصا في العشر الأواخر التي تشهد أكبر حضور ديني جماعي.

وأدانت دول عربية وإسلامية في بيان مشترك استمرار السلطات الإسرائيلية بإغلاق أبواب المسجد الأقصى الحرم القدسي الشريف أمام المصلين المسلمين، لا سيما خلال شهر رمضان المبارك.

وفي البيان، قال وزراء خارجية مصر والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية وقطر، إن "القيود الأمنية المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس وأماكن العبادة فيها، إلى جانب القيود التمييزية والتعسفية المفروضة على الوصول إلى أماكن العبادة الأخرى في البلدة القديمة، تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وللوضع التاريخي والقانوني القائم، ولمبدأ حرية الوصول غير المقيّد إلى أماكن العبادة".

المصدر / فلسطين أون لاين