فون دير لاين: حرب إيران تكلف الأوروبيين فواتير طاقة بالمليارات

تحدثت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عن التداعيات الاقتصادية للصراع في الشرق الأوسط على الأوروبيين بسبب اعتماد الاتحاد الأوروبي الكبير على واردات الوقود الأحفوري.

وقالت فون دير لاين في خطاب أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ بفرنسا الأربعاء: ”منذ بداية الصراع، ارتفعت أسعار الغاز بنسبة 50% وأسعار النفط بنسبة 27%”.

وأضافت” إذا قمنا بترجمة ذلك إلى عملة اليورو: فإن 10 أيام من الحرب كلفت دافعي الضرائب بالفعل 3 مليارات يورو إضافية (5ر3 مليار دولار) من واردات الوقود الأحفوري”. وقالت” هذه تكلفة اعتمادنا”.

وأوضحت فون دير لاين أن المفوضية تقييم حاليا إجراءات إضافية لتقليص فواتير الطاقة، بما في ذلك فرض سقف سعري لأسعار الغاز.

ويذكر أنه بعدما تسببت الحرب الروسية في أوكرانيا خلال عام 2022 في زيادة أسعار الطاقة في الاتحاد الأوروبي، فإن تداعيات الحرب في إيران تعد المرة الثانية خلال بضعة أعوام التي ترتفع فيها أسعار الطاقة في الاتحاد الأوروبي بسبب الصراعات الجيوسياسية.

وأكدت فون دير لاين أن الجهود الأخيرة لتنويع موردي الوقود الأحفوري تحد من تأثير تداعيات الصراع في الشرق الأوسط.

وقالت” ولكن هذا لا يعني أننا بمنأى عن صدمات الأسعار، أسواق الطاقة عالمية”.

المصدر / وكالات