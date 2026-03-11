علماء يكتشفون "شد الحبل" على الأكسجين داخل الخلايا النباتية

اكتشف فريق من جامعة هلسنكي ظاهرة غريبة داخل الخلايا النباتية، أشبه بـ"لعبة شد الحبل" بين عضيتين أساسيتين: البلاستيدات الخضراء والميتوكوندريا.

البلاستيدات الخضراء تنتج الأكسجين خلال عملية البناء الضوئي، بينما تستخدم الميتوكوندريا هذا الأكسجين لإنتاج الطاقة. لكن الدراسة المنشورة في دورية "Plant Physiology" أظهرت أن الميتوكوندريا يمكنها سحب الأكسجين من البلاستيدات الخضراء نفسها عندما يزيد نشاطها التنفسي، مما يقلل كمية الأكسجين المتاحة ويؤثر مباشرة على أداء البلاستيدات.

وباستخدام نبات الأرابيدوبسيس المعدّل وراثياً، لاحظ الباحثون أن زيادة استهلاك الميتوكوندريا للأكسجين أدت إلى تغييرات واضحة في سلوك البلاستيدات، وزيادة مقاومتها لمركبات الأكسجين التفاعلية، مما يدل على وجود تواصل داخلي مباشر بين العضيتين عبر الأكسجين.

ويؤكد العلماء أن هذه الظاهرة تمنح النبات قدرة أكبر على التكيف مع الضغوط البيئية مثل نقص التهوية أو تقلبات الضوء، إذ يمكنه إعادة توزيع الأكسجين داخل خلية واحدة لضمان استمرارية العمليات الحيوية.

ويشير الباحثون إلى أن فهم هذه الآلية قد يساعد مستقبلاً في مراقبة صحة النباتات بدقة أكبر وتطوير طرق لتحسين مقاومة المحاصيل للتغيرات المناخية والإجهاد البيئي.

