فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"حماس": إقامة بؤرة استيطانية على جبل عيبال جزء من مخطط لابتلاع أراضي الضفة

إنفانتينو: ترامب أكد أن منتخب إيران مرحبٌ به للمشاركة في كأس العالم

أردوغان يدعو إلى إنهاء العدوان على إيران قبل زج المنطقة بأكملها في الصراع

الصحة بغزة: ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الجماعية إلى 72 ألفًا و 135 شهيدًا

علماء يكتشفون "شد الحبل" على الأكسجين داخل الخلايا النباتية

بينهم أسرى محررون وفتيات.. الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات واسعة في الضفة والقدس

122 انتهاكًا إسرائيليًا بحق الصحفيين خلال الشهر الماضي

الصحة الإسرائيلية تكشف: 2557 مصاباً منذ العدوان على إيران وسط تكتّم على الخسائر

الاحتلال يقيم مستوطنة جديدة على قمة جبل عيبال شمال نابلس

"نيويورك تايمز": إدارة ترامب أخطأت في تقدير الرد الإيراني وتداعيات الحرب

علماء يكتشفون "شد الحبل" على الأكسجين داخل الخلايا النباتية

11 مارس 2026 . الساعة 12:21 بتوقيت القدس
...
البلاستيدات الخضراء تطلق الأكسجين بوصفه ناتجًا للبناء الضوئي (وكالات)

اكتشف فريق من جامعة هلسنكي ظاهرة غريبة داخل الخلايا النباتية، أشبه بـ"لعبة شد الحبل" بين عضيتين أساسيتين: البلاستيدات الخضراء والميتوكوندريا.

البلاستيدات الخضراء تنتج الأكسجين خلال عملية البناء الضوئي، بينما تستخدم الميتوكوندريا هذا الأكسجين لإنتاج الطاقة. لكن الدراسة المنشورة في دورية "Plant Physiology" أظهرت أن الميتوكوندريا يمكنها سحب الأكسجين من البلاستيدات الخضراء نفسها عندما يزيد نشاطها التنفسي، مما يقلل كمية الأكسجين المتاحة ويؤثر مباشرة على أداء البلاستيدات.

وباستخدام نبات الأرابيدوبسيس المعدّل وراثياً، لاحظ الباحثون أن زيادة استهلاك الميتوكوندريا للأكسجين أدت إلى تغييرات واضحة في سلوك البلاستيدات، وزيادة مقاومتها لمركبات الأكسجين التفاعلية، مما يدل على وجود تواصل داخلي مباشر بين العضيتين عبر الأكسجين.

ويؤكد العلماء أن هذه الظاهرة تمنح النبات قدرة أكبر على التكيف مع الضغوط البيئية مثل نقص التهوية أو تقلبات الضوء، إذ يمكنه إعادة توزيع الأكسجين داخل خلية واحدة لضمان استمرارية العمليات الحيوية.

ويشير الباحثون إلى أن فهم هذه الآلية قد يساعد مستقبلاً في مراقبة صحة النباتات بدقة أكبر وتطوير طرق لتحسين مقاومة المحاصيل للتغيرات المناخية والإجهاد البيئي.

المصدر / وكالات
#شد الحبل #الخلايا النباتية #اكتشافات علمية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة