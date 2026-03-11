تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، مخلفًا مئات الشهداء والمصابين.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد مواطن وإصابة آخرين اليوم الأربعاء، جراء غارة من مسيّرة إسرائيلية قرب دوار حيدر غربي مدينة غزة، وسط خرق متواصل وممنهج لوقف إطلاق النار.

وقالت مصادر محلية، إن الشهيد هو باسل أبو وردة (38 عامًا) بائع أدوات منزلية.

وأطلقت آليات الاحتلال، فجر يوم الأربعاء، نيرانها تجاه المناطق الشرقية لمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وجدد الاحتلال قصفه المدفعي على مناطق شرقي مدينة غزة.

وأشارت وزارة الصحة إلى أنه منذ إعلان وقف إطلاق النار، بلغ إجمالي عدد الشهداء 650 شهيدًا فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 1,732 إصابة، بينما بلغ إجمالي حالات الانتشال 756 شهيدًا.

وأعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الجماعية إلى 72,135 شهيدًا و 171,830 إصابة، منذ 7 أكتوبر 2023، مؤكدة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

