إصابات باقتحام واسع لكافة أقسام الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال

10 مارس 2026 . الساعة 13:07 بتوقيت القدس
اقتحام قوات الاحتلال لأقسام الأسرى الفلسطينيين

أكد مكتب إعلام الأسرى تعرض كافة أقسام الأسرى في سجون الاحتلال لاقتحام وقمع واسع في آن واحد يوم الخميس الماضي.

وقال المكتب نقلا عن مصادر خاصة:” إن قوات القمع الصهيونية استخدمت العنف الشديد وقنابل الصوت وغاز الفلفل والهروات ضد الأسرى العزل خلال الاقتحام الواسع”.

وأشار إلى أن عدد من الأسرى أصيبوا بجروح متفاوتة ونقلوا إلى المستشفى جراء الاعتداء الهمجي عليهم خلال اقتحام الأقسام.

وأوضح أن الاقتحام الواسع لكافة أقسام السجون في آن واحد وبنفس الساعة والتوقيت فيه دلالة واضحة على استهداف الأسرى بقرار متعمد خاصة في شهر رمضان المبارك.

وحمّل مكتب إعلام الأسرى الاحتلال كامل المسؤولية عن حياة الأسرى وتبعات جرائمه بحقهم. قائلا “إنها لا تسقط بالتقادم”.

ودعا المكتب للتحرك العاجل لإنقاذ الأسرى، قائلا : أمام هذه الجريمة .. الباب مفتوح أمام كافة المؤسسات الإنسانية والأممية للتحرك العاجل وصون حقوق الإنسان التي تنتهك في سجون الاحتلال.

