أسعار النفط تهوي بعد تلويح ترمب بقرب نهاية حرب إيران ورفع العقوبات

تراجعت أسعار النفط، الثلاثاء، بعد موجة صعود تاريخية تجاوز خلالها خام برنت 117 دولاراً للبرميل، عقب تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بأن الحرب على إيران "انتهت إلى حد كبير" وأنه سيرفع بعض العقوبات النفطية لتخفيف الضغط على الأسواق.

وانخفض برنت بأكثر من 10% إلى 88.8 دولاراً للبرميل، وهبط خام غرب تكساس الوسيط نحو 10.5% إلى 84.8 دولاراً، مع تهدئة المخاوف بشأن اضطرابات الإمدادات الناتجة عن توقف الملاحة شبه الكامل في مضيق هرمز وتكدس السفن.

وتستمر الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران وردود طهران الصاروخية، بينما تحاول واشنطن تأمين الإمدادات النفطية من خلال رفع بعض العقوبات مؤقتاً، بما في ذلك إعفاء للهند لشراء النفط الروسي العالق في البحر.

