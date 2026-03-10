فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"الاقتصاد" تطلق حملة واسعة لضبط الأسعار في الأسواق والمحال التجارية

ديمقراطيون في مجلس الشيوخ يطالبون بجلسات عاجلة لمناقشة حرب إيران

الحرس الثوري يؤكد بأنه سيمنع تصدير النفط طالما أن الحرب مستمرة

أبو رمضان لـ "فلسطين أون لاين": "إسرائيل" تعمق أزمة غزة عبر المماطلة بإدخال المساعدات

حزن واسع في غزة.. الصحفية "شمالي" شهيدة في يوم المرأة العالمي

مباحثات هاتفية بين بوتين وترامب حول الحرب في إيران ومسار السلام في أوكرانيا

الداخل المحتل: إضراب للسلطات المحلية العربية احتجاجًا على تصاعد الجريمة

أسعار النفط تهوي بعد تلويح ترمب بقرب نهاية حرب إيران ورفع العقوبات

فضل ليلة القدر.. موعدها وعلاماتها وأعظم ما يُقال فيها

محافظة القدس تحذِّر من تحريض منظمات "الهيكل" ضد المسجد الأقصى

أسعار النفط تهوي بعد تلويح ترمب بقرب نهاية حرب إيران ورفع العقوبات

10 مارس 2026 . الساعة 10:51 بتوقيت القدس
...
تراجع أسعار النفط بعد موجة صعود تاريخية تجاوز خلالها خام برنت 117 دولاراً للبرميل

تراجعت أسعار النفط، الثلاثاء، بعد موجة صعود تاريخية تجاوز خلالها خام برنت 117 دولاراً للبرميل، عقب تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بأن الحرب على إيران "انتهت إلى حد كبير" وأنه سيرفع بعض العقوبات النفطية لتخفيف الضغط على الأسواق.

وانخفض برنت بأكثر من 10% إلى 88.8 دولاراً للبرميل، وهبط خام غرب تكساس الوسيط نحو 10.5% إلى 84.8 دولاراً، مع تهدئة المخاوف بشأن اضطرابات الإمدادات الناتجة عن توقف الملاحة شبه الكامل في مضيق هرمز وتكدس السفن.

وتستمر الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران وردود طهران الصاروخية، بينما تحاول واشنطن تأمين الإمدادات النفطية من خلال رفع بعض العقوبات مؤقتاً، بما في ذلك إعفاء للهند لشراء النفط الروسي العالق في البحر.

المصدر / وكالات
#أسعار النفط #مضيق هرمز #الحرب على إيران #أسواق الطاقة العالمية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة