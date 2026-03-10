فضل ليلة القدر.. موعدها وعلاماتها وأعظم ما يُقال فيها

تحتل ليلة القدر مكانة عظيمة في الإسلام، فهي الليلة التي أنزل الله فيها القرآن، وجعل العبادة فيها خيرًا من ألف شهر. وقد اتفق جمهور العلماء على أنها ليلة من ليالي العشر الأواخر من رمضان، وأنها أقرب إلى الليالي الوترية، مع رجحان ليلة السابع والعشرين بناءً على روايات عدد من الصحابة.

فضل ليلة القدر

جاء في القرآن الكريم أن ليلة القدر ليلة خير وبركة وسلام، حيث يقول الله تعالى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾… إلى قوله: ﴿لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ﴾، وتُظهر هذه الآيات عِظَم شأنها؛ فالعمل الصالح فيها يفوق عبادة ثلاثة وثمانين عامًا. وهي ليلة تتنزّل فيها الملائكة بالرحمة والسكينة، ويعمّ فيها السلام حتى طلوع الفجر.

وفي الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: "من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غُفر له ما تقدم من ذنبه".

متى تكون ليلة القدر؟

اختلف العلماء في تعيين الليلة بدقة، لكن هناك اتفاقات أساسية:

1. مؤكدة في رمضان

لأن القرآن الكريم نصّ على أنه أُنزل فيها، والقرآن أُنزل في رمضان.

2. في العشر الأواخر

دلّت الأحاديث الصحيحة على أن النبي ﷺ كان يعتكف في العشر الأواخر، ويحثّ على تحري ليلة القدر في هذه الليالي.

3. في الليالي الوترية

ليالي: 21 – 23 – 25 – 27 – 29.

ورجّح الكثير من الصحابة أنها ليلة 27 رمضان، وقال بها أبي بن كعب وابن عباس، ولهذا اشتهر ذلك بين الناس.

4. اختلاف البلدان

لأن دخول الشهر يختلف بين الدول، فإن الليلة الوترية في بلد قد تكون زوجية في بلد آخر؛ لذلك ينصح العلماء بالتماسها في جميع ليالي العشر.

علامات ليلة القدر

ذكر العلماء عدة علامات، أغلبها يظهر بعد انقضاء الليلة، ومنها:

طلوع الشمس في صبيحتها بيضاء لا شعاع لها.

أن تكون الليلة مطمئنة ساكنة لا حر فيها ولا برد شديد.

قد تتصف بصفاء الجو واعتداله.

لكن هذه العلامات ليست قطعية، لاختلاف الفصول والمناخات بين الدول، ولأن الحكمة أن تكون الليلة غير معروفة يقينًا ليجتهد الناس في العبادة.

لماذا أخفاها الله؟

يرى العلماء أن الحكمة من إخفاء ليلة القدر:

تشجيع المسلمين على الاجتهاد في العشر كلها.

عدم الركون إلى ليلة واحدة يغفل الناس عما قبلها وما بعدها.

زيادة الأجر لمن أكثر من العبادة في الليالي كلها.

وهذا يشبه إخفاء ساعة الإجابة يوم الجمعة، واسم الله الأعظم، ليُكثِر الناس من الدعاء والعبادة.

كيف يُحيي المسلم ليلة القدر؟

ليلة القدر ليلة عامة لكل المسلمين وليست مقصورة على أشخاص بعينهم. ويُحييها المؤمن بـ:

قيام الليل وصلاة التراويح والتهجد

قراءة القرآن بتدبر

الدعاء وخاصة الدعاء النبوي: "اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفُ عني"

الاستغفار

الصدقة

صلة الرحم

الإكثار من الذكر

ويكفي المسلم أن يصلي العشاء والفجر في جماعة ليحصل – كما جاء في الحديث – على أجر قيام ليلة كاملة.

هل يشترط رؤية علامة معينة؟

ذهب بعض العلماء إلى أن من رأى العلامة فقد أدرك الليلة، لكن الراجح أن تحريها والاجتهاد فيها يكفي لحصول الأجر، حتى لو لم يشعر الإنسان بشيء مميز. وليس صحيحًا ما يقال إن "الليلة تنفتح لنفوس معينة"، فذلك لم يثبت شرعًا.

ليلة القدر فرصة ربانية عظيمة، قد لا تتكرر في حياة الإنسان إلا مرات قليلة.

من أحياها بصدق وإخلاص فقد نال أعظم الأجور، ومن ضيعها فقد فوّت خيرًا لا يقدّر بثمن.

نسأل الله أن يبلغنا ليلة القدر وأن يرزقنا قيامها إيمانًا واحتسابًا.

المصدر / فلسطين أون لاين