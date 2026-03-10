طقس فلسطين: ارتفاع على درجات الحرارة

توقعت الأرصاد الجوية أن يكون الجو، يوم الثلاثاء، غائما جزئيا إلى صاف ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً نسبيا نهاراً خاصة في المناطق الجبلية، الرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف بارداً خاصة في المناطق الجبلية، الرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا الأربعاء، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف بوجه عام ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً نسبيا نهاراً وباردا ليلاً خاصة في المناطق الجبلية، الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والخميس، يكون الجو مغبراً وغائما جزئيا إلى صاف بارداً نسبيا نهاراً وباردا ليلاً خاصة في المناطق الجبلية، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

والجمعة، يكون الجو مغيراً وغائما جزئيا إلى صاف بارداً نسبيا نهاراً وباردا ليلاً خاصة في المناطق الجبلية، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، وفي ساعات الليل يتوقع سقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

المصدر / فلسطين أون لاين