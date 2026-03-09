ترامب يعلِّق على اختيار مجتبى خامنئي مرشدًا أعلى لإيران

فلسطين أون لاين

09 مارس 2026 . الساعة 18:05 بتوقيت القدس
متابعة/ فلسطين أون لاين

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الإثنين، إنه لم يكن مسرورًا بانتخاب مجتبى خامنئي مرشدًا أعلى لإيران خلفًا لوالده.

 ونقلت صحيفة "نيويورك بوست"، عن ترامب قوله ردًا على سؤال بشأن خطواته المقبلة بعد انتخاب خامنئي الابن: "لن أقول لكم.. أنا لست مسرورًا".

يأتي ذلك، في وقت انتخب مجتبي خامنئي مرشدًا أعلى للجمهورية الإسلامية خلفًا لوالده آية الله علي خامنئي الذي اغتيل في بداية العدوان الأميركي الإسرائيلي على طهران في 28 شباط الماضي.

طالع المزيد: مجتبى خامنئي قائدًا ثالثًا للثورة والجمهورية في إيران.. ماذا نعرف عنه؟

وأعلن مجلس خبراء القيادة في إيران المؤلف من 88 عضوا في بيان أنه "تمّ في الجلسة الاستثنائية اليوم، وبناءً على التصويت الحاسم لممثلي مجلس خبراء القيادة المحترمين، تعيين سماحة آية الله السيّد مجتبى الحسيني الخامنئي... القائد الثالث" للجمهورية الإسلامية منذ إنشائها عام 1979.

وسارع الحرس الثوري إلى إعلان مبايعة المرشد الأعلى الجديد، وقال إنه "يدعم خيار مجلس خبراء القيادة المحترم ومستعد للطاعة الكاملة والتضحية بالذات لتحقيق الوصايا الإلهية".

كذلك، تعهدت القوات المسلحة والشرطة الولاء للمرشد الأعلى الجديد. ولاحقا، أظهرت صور مشاهد ابتهاج في كل أنحاء البلاد، مع تلويح إيرانيين بأعلام الجمهورية الإسلامية وبهواتفهم المضاءة.

وأتى ذلك بعد ساعات من تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن أي مرشد جديد تختاره إيران من دون موافقته لن "يبقى طويلا".

وقال ترامب في حديث لشبكة "إي بي سي نيوز" إن أي مرشد جديد "يتوجب عليه نيل الموافقة منا"، مضيفا "إذا لم نوافق عليه، فإنّه لن يبقى طويلا"، فيما واستبقت "إسرائيل" اختيار المرشد الجديد بتهديدها بأن أي خليفة لخامنئي "سيكون هدفا مؤكّدا للاغتيال.

