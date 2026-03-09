حزب الله يعمق أهدافه.. استهداف قوات إسرائيلية وقاعدة جويَّة في حيفا

متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان (حزب الله)، يوم الإثنين، تنفيذ سلسلة هجمات على مستوطنات شمال فلسطين المحتلة، ردًا على الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مناطق لبنانية عدة، بينها الضاحية الجنوبية لبيروت.

وفي أحدث بياناته، أعلن حزب الله استهداف قوة إسرائيلية حاولت التقدم عند الساعة 06:30 من صباح اليوم الإثنين 09/03/2026 من حارة البرسيمة في بلدة رب الثلاثين الحدوديّة، بصليةٍ صاروخيّة.

كما استهدفت المقاومة، في بيان منفصل، تقدم قوة إسرائيلية عند الساعة 06:12 الإثنين 09/03/2026 من مرتفع العقبة في بلدة مركبا الحدوديّة، بإصابة مباشرة، وبصليةٍ صاروخيّة.

وعلى صعيد القصف الجوي، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند الساعة 12:15 من ظهر اليوم الإثنين 09/03/2026 قاعدة زائيف للدفاع الجوي في مدينة حيفا المحتلة بصلية صاروخيّة نوعية.

وفي إطار ‏التحذير الذي وجّهته المُقاومة، استهدف مجاهدو الحزب مدينة "كريات شمونة" شمال فلسطين المحتلّة، وذلك عند الساعة 11:30 من ظهر اليوم الإثنين 09/03/2026 بصليةٍ صاروخيّة.

وفجر اليوم، أعلن حزب الله أن مجاهديه تصدّوا لمحاولة إنزال "إسرائيلي" واسعة شاركت فيها نحو 15 مروحية فوق السلسلة الشرقية شرقي لبنان، مؤكدا إسقاط إحدى تلك المروحيات.

وأضاف بيان حزب الله أن "مجاهدي المقاومة رصدوا تسلّل نحو 15 مروحية إسرائيلية من الاتجاه السوري عند الساعة 00:10 فجر الاثنين، حلّقت فوق أجواء قرى جنتا ويحفون والنبي شيت وعرسال ورأس بعلبك"، قبل أن تعمد بعض الطائرات إلى إنزال قوة مشاة في سهل سرغايا المجاور للحدود اللبنانية.

وأوضح البيان، أن عناصر الحزب "تصدّوا للمروحيات والقوة المتسلّلة بالأسلحة المناسبة".