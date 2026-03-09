"هيومن رايتس ووتش": "إسرائيل" استخدمت الفوسفور الأبيض في لبنان

كشفت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، أن الاحتلال الإسرائيلي استخدم قذائف الفوسفور الأبيض خلال عدوانه فوق منازل في بلدة يحمر جنوبي لبنان، في الثالث من آذار/مارس الجاري.

وأوضحت المنظمة، أنها تحققت من سبع صور تُظهر انفجار هذه الذخائر في الجو فوق البلدة.

كما شدّدت، على أن استخدام الفوسفور الأبيض في مناطق سكنية يثير قلقاً بالغاً، محذرةً من عواقب وخيمة قد تطال المدنيين.

وتستخدم ذخائر الفوسفور الأبيض، وهي مادة قابلة للاشتعال عند التماس مع الأكسجين، بهدف تشكيل ستار دخاني وإنارة أرض المعركة، لكنها قد تستعمل كذلك كسلاح قادر على التسبب بحروق قاتلة لدى البشر، وفشل في الجهاز التنفسي والأعضاء، وأحيانا الموت.

وخلال الأعوام الماضية اتهمت الحكومة اللبنانية ومنظمة "هيومن رايتس ووتش" الجيش الإسرائيلي باستخدام مادة الفوسفور الأبيض في هجمات على جنوبي لبنان، وأكدت السلطات اللبنانية أنها تسبّبت بأضرار للبيئة والسكان.

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد ذكرت في تقارير سابقة أن "إسرائيل" استخدمت الفوسفور الأبيض في حروب عدة وخاصة في قطاع غزة.

وأوضحت أن "استخدامه في المناطق المفتوحة مسموح به بموجب القانون الدولي، لكن الفوسفور الأبيض المتفجر جوا فوق مناطق مأهولة غير قانوني بما أنه يعرض المدنيين لمخاطر".

المصدر / فلسطين أون لاين