4 شهداء في قصف جوي ومدفعي على غزَّة.. خروقات إسرائيليَّة متواصلة

يواصل الاحتلال الإسرائيلي خروقاته الفاضحة لاتفاق وقف إطلاق النَّار في قطاع غزة، مرتكبًا مجازر دامية بحق المواطنين، ومخلفًا مئات الشهداء وآلاف الجرحى منذ توقيع الاتفاق.

وفي آخر التطورات الميدانية، استشهد المواطن عماد فلفل (30 عامًا) وأصيب آخرون مساء يوم الاثنين، جراء إلقاء طائرة مسيرة إسرائيلية "كواد كوبتر" قنبلة على مجموعة من المواطنين قرب شارع كشكو بحي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

وارتقى فجر اليوم، 3 شهداء بينهم طفلتان، وأصيب آخرون في قصف الاحتلال خيام النازحين وسط قطاع غزة.

وأعلن مستشفى العودة في النصيرات وصول 3 شهداء، بينهم طفلتان أشلاء، و10 إصابات، بينهم 3 أطفال، جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي خيام النازحين في منطقة السوارحة وسط قطاع غزة.

وذكرت مصادر محلية أن من بين الشهداء المواطنة نور صالح الشلالفة (30 عاما) والطفلة سلسبيل أنور فراج (12 عامًا)، والصحفية أمال محمد شمالي (46 عاما).

ويأتي هذا الاستهداف بعد ساعات من مجزرة دامية ارتقى فيها 3 شهداء جراء قصف الاحتلال مركبتهم قرب جامعة الأزهر في منطقة الكتيبة غربي مدينة غزة.

وقالت وزارة الصحة إن 7 شهداء جدد و 17 إصابة وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة ، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت وزارة الصحة بغزة إلى ارتفاع حصيلة الضحاي منذ إعلان وقف إطلاق النّار إلى 648 شهيدًا و17,728 إصابة، بينما بلغت إجمالي حالات الانتشال 755 شهيدًا.

وأعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الجماعية إلى 72,133 شهيدًا و 171,826 إصابة، منذ السابع من أكتوبر 2023، مشيرةً إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

المصدر / فلسطين أون لاين