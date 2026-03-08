تظاهرة حاشدة في برلين دعمًا لإيران وتنديدًا بسياسة ترامب

فلسطين أون لاين

08 مارس 2026 . الساعة 21:33 بتوقيت القدس
متابعة/ فلسطين أون لاين

نظم ناشطون عرب و أوروبيون تظاهرة حاشدة، مساء يوم السبت، في العاصمة الألمانية برلين دعما لإيران وتنديدا بسياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الحرب التي تشنها الولايات المتحدة الأمريكية و"إسرائيل" ضد إيران.

وانطلقت التظاهرة من  ساحة كوتوبوسر تور وطافت شوارع مختلفة في برلين، ورفع المتظاهرون شعارات داعمة لإيران تنتقد سياسات ترامب في ظل التوترات الإقليمية، كما وهتفوا ضد السياسات الأمريكية، في ظل تصاعد التوترات في المنطقة إيران.

ويظهر في أحد الملصقات التي رفعها المتظاهرون عبارة باللغة الإنجليزية “We Stand With Iran” أي “نقف مع إيران”، في إشارة إلى موقف داعم لطهران في مواجهة الضغوط أو التهديدات الخارجية.

174f8b90-ec51-4bc2-adeb-5be86f4cde4c.jpg

كما يتضمن ملصق آخر صورة للرئيس الأمريكي ، مرفقًا بعبارات مثل “No Peace… No Prize!”، وعبارة “War With Everyone? This Is Not the Way!”، في انتقاد لما يصفه ناشطون بالسياسات التصعيدية التي قد تدفع نحو مواجهة عسكرية أوسع.

32de54f5-63dc-460a-a99b-5dd59352fbc8.jpg
 

