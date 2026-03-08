أبو عبيدة يبارك عمليَّات المقاومة في لبنان ويدعو لتكاتف الأمَّة

متابعة/ فلسطين أون لاين

بارك أبو عبيدة "الناطق العسكري باسم كتائب القسام"، الفعل البطولي لمجاهدي المقاومة الإسلامية في لبنان، من خلال التصدي لقوات الاحتلال الإسرائيلي المعتدية وتكبيدها خسائر فادحة، وكذلك ضرب أهدافٍ نوعيةٍ في عمق الكيان.

وأضاف أبو عبيدة، في تغريدة له عبر منصة "تليجرام"، "نشدّ على أيدي المقاومين؛ وهم يمارسون حقهم في الدفاع عن أرضهم وسيادة وطنهم، في مواجهة العدوان الذي لم يتوقف لحظةً واحدةً".

وتابع أبو عبيدة، "نترحم على شهداء لبنان الشقيق، ونتمنى الشفاء العاجل لجرحاه، والسلامة لكل أبنائه"، مردفًا: "ونستذكر في هذا المقام سماحة السيد الشهيد حسن نصر الله، الذي اتخذ قرارًا أخلاقيًا وجريئًا بالوقوف إلى جانب غزة وأهلها، وقدم روحَه مع عددٍ كبيرٍ من إخوانه على طريق القدس".

ودعا الناطق باسم كتائب القسام، شعوب الأمة العربية والإسلامية للتكاتف والوقوف صفًا واحدًا في وجه مخططات العدو الصهيوني، ونواياه المبيتة لتوسيع العدوان ليطال المزيد من البلدان العربية والإسلامية، مشيرًا إلى أن الاحتلال لم يعد يُخفِي أطماعَه بإقامة ما يسميه "إسرائيل الكبرى".