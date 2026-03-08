فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

سراحنة لـ"فلسطين": الأسرى في رمضان جوعٌ وتعذيب وحرمان من أبسط الحقوق

خروقاتٌ متواصلة... شهيدان ومصابون بقصف الاحتلال مركبة غرب غزة

الثَّوابتة لـ "فلسطين أون لاين": تدفُّق المساعدات إلى غزَّة عند مستويات خطيرةً

مرفق بالرابط.. التنمية تدعو المواطنين لتحديث بياناتهم للاستفادة من دفعة "نحن سندكم"

موجة جديدة من صواريخ إيران البالستية تهز "إسرائيل": إصابات وأضرار جسيمة

جيش الاحتلال يعتقل 4 أطفال أثناء رعيهم الأغنام بالقنيطرة

(3) شهداء في غزّة.. وحصيلة جديدة لضحايا خروقات الاحتلال للهدنة

تعثر الأهداف المبكرة للحرب على إيران... مؤشرات فشل للخطَّة الأمريكيَّة- الإسرائيليَّة

في يومهنَّ العالميِّ... أكثر من 3200 امرأة وفتاة في عداد المفقودين بغزَّة

حزب الله يوسّع ضرباته.. مشاهد من استهداف مستوطنتيّ "نهاريا" و"كريات شمونة"

صندوق الطبيب "غسان أبو ستة" يتكفل بأطفال لبنان الجرحى

08 مارس 2026 . الساعة 19:18 بتوقيت القدس
...
صندوق الطبيب "غسان أبو ستة" يتكفل بأطفال لبنان الجرحى
متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلن "صندوق غسان أبو ستة للأطفال" أنّه سوف يوفّر العلاج لجميع الأطفال جرحى العدوان الإسرائيلي الأخير على لبنان في مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت، وذلك بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) ووزارة الصحة العامة اللبنانية و"الشبكة الدولية للعون والإغاثة والمساعدة - إنارة".

وقال الطبيب الجرّاح غسان أبو ستة، في تصريحات صحفية تابعتها "فلسطين أون لاين"، مدير برنامج طب النزاعات في معهد الصحة العالمية بالجامعة الأميركية في بيروت: "نستقبل الأطفال من جرحى العدوان الإسرائيلي على لبنان في مستشفى الجامعة الأميركية/ وذلك بعد تنسيق بيننا وبين منظمة يونيسف ووزارة الصحة العامة".

وأوضح أبو ستة، أنّ "هذه الإصابات التي تُعَدّ معقّدة ومركّبة نستقبلها ونستوعبها في الجامعة الأميركية في بيروت"، مضيفًا: "نحن نستقبل جميع الجرحى دون 18 عامًا".

ويبيّن أبو ستة أنّ "الأطفال الذين أتوا إلينا، إمّا استشهد والدَاهم معاً وإمّا أحد الوالدَين"، لافتاً إلى أنّ "ثمّة طفلة استشهدت والدتها فيما كانت هي في حضنها".

ويتابع أنّ "إصابات هؤلاء كلّها مركّبة، ولا تقتصر على جرح الجسد، بل تتطلّب إجراءات ترميميّة على مدى سنوات بالإضافة إلى إعادة تأهيل، نظرٍا إلى ما سوف تتركه من أثر في حياة الطفل (المصاب) مدى الحياة"، مشدّدًا على أنّ "ما يحصل في الحقيقة هو أنّ الناس تُذبَح في بيوتها".

وكان "صندوق غسان أبو ستة للأطفال" في لبنان قد تأسّس في أوائل عام 2024، بمبادرة إنسانية من مؤسّسي "متحف نابو" للآثار، وبإلهام من الطبيب الفلسطيني البريطاني نفسه وتحت إشرافه، إلى جانب مجموعات من أصدقاء الشعب الفلسطيني، بهدف استقبال أطفال فلسطينيين أُصيبوا خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وتقديم العلاج اللازم لهم.

#لبنان #العدوان الإسرائيلي #بيروت #الضاحية الجنوبية #غسان أبو ستة #الطبيب غسان أبو ستة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة